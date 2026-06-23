International Trani Tango 2026, al via la nuova edizione

TRANI - L’International Trani Tango XIII è stato presentato al Consiglio regionale della Puglia. Mostre, musica, danza e appuntamenti gratuiti accompagneranno la città fino al 12 luglio. Il gran finale sarà affidato alle milonghe ai piedi della Cattedrale, con la novità dell’edizione 2026 dedicata all’omaggio ad Astor Piazzolla nei luoghi delle sue radici tranesi.

Trani si prepara a diventare ancora una volta una città che balla tango, sulle note del bandoneón di Astor Piazzolla, nei suoi luoghi più suggestivi. La XIII edizione dell’International Trani Tango presenta il cartellone più lungo di sempre e prende ufficialmente il via con i colori delle sinuose figure realizzate dall’illustratore Massimiliano Di Lauro.

La manifestazione è stata presentata nella Sala Campione del Palazzo del Consiglio della Regione Puglia, confermandosi anche quest’anno tra i Grandi eventi regionali. L’appuntamento richiama centinaia di partecipanti da tutto il mondo, con prenotazioni già arrivate da numerose città degli Stati Uniti, anche grazie ai recenti voli diretti da Bari, oltre che da Cina, Brasile e diversi Paesi europei come Regno Unito, Francia, Svizzera, Romania e Serbia.

Ad aprire il programma è la mostra “Dalle radici al mito”, allestita in via Zanardelli dal 15 giugno, che accompagnerà cittadini, turisti e ballerini nella storia di Astor Piazzolla attraverso immagini inedite e fotografie celebri dedicate alla vita del musicista che ha rivoluzionato il tango contemporaneo. Un percorso che racconta il legame profondo tra Piazzolla e Trani, città delle origini della famiglia paterna prima dell’emigrazione verso Mar de Plata, in Argentina.

Fino al 12 luglio i ballerini arrivati in città potranno vivere un’immersione completa nelle atmosfere del tango, con milonghe dal mattino fino a notte inoltrata e numerosi appuntamenti gratuiti. Le location coinvolgeranno alcuni dei luoghi più affascinanti di Trani, tra cui piazza Gradenigo, il molo Sant’Antuono, via Zanardelli, piazza Teatro, Largo Berlinguer, il Castello Svevo e naturalmente piazza Duomo, con la spettacolare cornice della Cattedrale.

Il programma prevede anche esperienze collaterali come il laboratorio di orecchiette e il “tango fuori porta”, che il 6 e 7 luglio porterà i partecipanti a Canosa di Puglia, Alberobello e Polignano a Mare per visite e una milonga al tramonto. Domenica 5 luglio sarà invece la volta dello spettacolo gratuito “Piazzolla & Friends”, seguito da una milonga in piazza Gradenigo.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è “Trani incontra Buenos Aires”, in programma giovedì 9 luglio: una serata conviviale con cento partecipanti a cena in via La Giudea, nel quartiere ebraico dove vissero gli antenati di Piazzolla. Durante la serata l’orchestra argentina Flirtango accompagnerà il tributo musicale dedicato al grande compositore.

Grande attesa anche per i seminari con alcuni dei più importanti professionisti internazionali del tango, guidati dalla coppia formata da Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, direttori artistici della manifestazione. Con loro saranno presenti Vanesa Villalba e Facundo Piñero, Lucila Cionci e Joe Corbata, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Ilaria Caravaglio e Michele Lobefaro, Silvia Scorpiniti e Vincenzo Balustrucci, Ludovica Antonietti e Cristian Luna.

Ad accompagnare dal vivo le esibizioni dei maestri e le milonghe sarà Flirtango, una delle orchestre argentine più apprezzate a livello internazionale. Presenti anche i TJ Hurracane, Gaston Gody, Elektra Sol e Punto y Branca.

“Il Consiglio regionale della Puglia segue con attenzione e orgoglio tutte le progettualità che valorizzano il territorio e ne promuovono l’immagine. L’International Trani Tango è ormai uno degli appuntamenti culturali e turistici più qualificanti dell’estate pugliese, capace di coinvolgere appassionati provenienti da ogni parte del mondo”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli.

“Grazie al linguaggio universale della danza, Trani ha saputo raggiungere un pubblico internazionale e sono certo che anche questa edizione saprà conquistare visitatori e appassionati, offrendo l’esperienza unica di danzare ai piedi di una delle chiese più belle d’Italia”, ha commentato il sindaco di Trani Marco Galiano.

“Cultura e promozione dei territori sono strumenti fondamentali di crescita e rappresentano asset su cui investire per valorizzare identità e radici dei nostri territori”, ha aggiunto l’assessora regionale Debora Ciliento.

“International Trani Tango non è solo musica e danza, ma un simbolo di cultura, spettacoli ed esperienze indimenticabili che trasformeranno Trani nella capitale internazionale del tango”, ha sottolineato Claudia Vernice, vicepresidente di InMovimento e ideatrice del festival.

Giuseppe Ragno, presidente e cofondatore di InMovimento, ha evidenziato la crescita della manifestazione: “Le presenze sono aumentate insieme alle attività proposte. Trani ha tutte le carte in regola per essere definita capitale italiana del tango, nel nome di Astor Piazzolla e di tutti gli appassionati di questa danza”.

Per tutte le informazioni sul programma è possibile consultare il sito ufficiale: https://internationaltranitango.com/