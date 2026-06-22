Aeroporti di Puglia, nuovo servizio per l’accessibilità: a Bari e Brindisi arriva la tecnologia per favorire l’autonomia dei passeggeri

BARI – Aeroporti di Puglia rafforza il proprio impegno sul fronte dell’inclusione e dell’accessibilità con l’avvio di un nuovo servizio pensato per rendere gli aeroporti sempre più fruibili da tutti i passeggeri.

L’iniziativa, destinata in particolare alle persone cieche, ipovedenti e a chi presenta difficoltà di orientamento, nasce grazie alla collaborazione con Zerobarriere, partner operativo che ha affiancato Aeroporti di Puglia nell’individuazione di una soluzione concreta e immediatamente utilizzabile, e con il supporto di AccompagnaMi, realtà specializzata in autonomia, inclusione e accessibilità.

Il progetto è stato attivato negli aeroporti di Bari e Brindisi e consente ai passeggeri di utilizzare lo smartphone per accedere a contenuti audio e testuali disponibili in punti strategici delle aerostazioni.

Attraverso l’app dedicata, gli utenti possono ricevere informazioni in italiano e in inglese, riconoscere gli ambienti, comprendere i percorsi e orientarsi negli spazi aeroportuali in maniera più autonoma, sicura e consapevole.

BlindTagSystem per un viaggio più inclusivo

La tecnologia adottata è il BlindTagSystem, un sistema di tag accessibili progettato per aiutare le persone a muoversi all’interno di luoghi complessi come gli aeroporti.

Le persone cieche, ipovedenti o con difficoltà di orientamento possono scaricare gratuitamente l’app BlindTagScanner, disponibile per dispositivi Android e iOS, e utilizzare i tag installati nelle aerostazioni per ricevere indicazioni e informazioni utili durante il percorso.

Vasile: “L’accessibilità è un impegno concreto”

“Ci auguriamo che l’esperienza di BlindTag faccia da volano per istituzioni, enti pubblici, aziende, aeroporti, musei, strutture ricettive, strutture sanitarie e luoghi di cultura e turismo che vogliano rendere i propri ambienti sempre più accessibili, accoglienti e inclusivi”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile.

“L’accessibilità non è un valore aggiunto, ma un impegno concreto e condiviso che riguarda tutti gli spazi, pubblici e privati, aperti alle persone. Ogni viaggio dovrebbe dare a tutti la possibilità di orientarsi, comprendere lo spazio e sentirsi accolti”.

Un passo verso aeroporti più inclusivi

L’iniziativa non rappresenta soltanto un intervento tecnologico, ma la trasformazione di un’esigenza concreta in un servizio operativo dedicato alla sicurezza, all’autonomia e alla qualità dell’esperienza di viaggio.

Con il nuovo sistema, gli aeroporti di Bari e Brindisi compiono un ulteriore passo verso un modello di infrastruttura più attento alle persone, integrando innovazione e inclusione per garantire che nessun passeggero resti escluso.