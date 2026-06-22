AgìmusFestival, Francesco Baccini porta a Mola di Bari “Parole e Musica”: oltre trent’anni di carriera tra canzoni e ironia

Un incontro tra musica, parole e memoria artistica. Francesco Baccini arriva a Mola di Bari per l’AgìmusFestival, diretto da Piero Rotolo, con il concerto “Parole e Musica”, in programma sabato 27 giugno alle ore 21.15 nel suggestivo Chiostro Santa Chiara.

Il cantautore e pianista genovese sarà protagonista di un recital intimo e coinvolgente, accompagnato dal chitarrista Michele Cusato, in una serata inserita nel cartellone della rassegna sotto l’insegna “We Are Coming - United By Arts”.

Lo spettacolo nasce come un vero racconto dal vivo: Baccini intreccia canzoni, ricordi, riflessioni e aneddoti, instaurando un rapporto diretto con il pubblico. Una formula essenziale che mette in primo piano la sua personalità artistica e la capacità di trasformare ogni brano in una storia.

Un viaggio lungo oltre trent’anni di musica

Nel corso della serata il cantautore ripercorrerà i momenti più significativi della propria carriera, alternando alcuni dei suoi brani più celebri, come “Sotto questo sole”, “Ho voglia di innamorarmi” e “Le donne di Modena”, a pezzi più ricercati e meno frequentati nelle esibizioni dal vivo.

Un percorso che restituisce la doppia anima di Baccini: da una parte l’ironia graffiante e il gusto per la provocazione che lo hanno reso uno degli autori più originali della musica italiana, dall’altra una dimensione più intima e colta legata alla sua formazione musicale.

Ogni canzone diventa occasione di racconto, con episodi personali, incontri e ricordi che hanno accompagnato una carriera iniziata con importanti riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco, e proseguita attraverso collaborazioni e sperimentazioni tra generi diversi.

La satira di “On. Gino Piripozzi”

L’appuntamento arriva in un momento particolarmente significativo per l’artista, reduce dalla pubblicazione del singolo “On. Gino Piripozzi”, brano che mette in scena un immaginario candidato politico attraverso slogan, promesse e paradossi.

Il pezzo, terzo estratto dal nuovo album “Nomi e Cognomi Due”, conferma la vena ironica e l’attenzione di Baccini verso la società contemporanea. Il disco, seguito ideale del lavoro del 1992, sarà presentato in anteprima dopo l’estate al Teatro della Tosse di Genova.

Musica come racconto

Con “Parole e Musica”, Baccini propone una dimensione senza filtri, dove il concerto diventa dialogo e la narrazione si fonde con le melodie.

L’appuntamento dell’AgìmusFestival promette così una serata all’insegna dell’intensità, dell’ironia e della profondità, nel segno di uno degli interpreti più riconoscibili del cantautorato italiano.

Biglietti disponibili su Vivaticket. Info: 368.568412 e 393.9935266.