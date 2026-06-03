Aeroporto Arlotta di Taranto-Grottaglie, Scalera (Lega): “È il momento della verità, si faccia chiarezza sullo scalo”

– Torna al centro del dibattito politico il futuro dell’aeroporto “Arlotta” di Taranto-Grottaglie. Il consigliere regionale della Lega Antonio Paolo Scalera sollecita chiarezza sullo stato dello studio commissionato dalla Regione Puglia e sulle prospettive di avvio dei collegamenti civili dallo scalo jonico.

Secondo Scalera, durante un’audizione del 20 gennaio 2025 era stato annunciato l’affidamento a Stefano Paleari di uno studio specialistico per valutare le condizioni tecniche, economiche e regolatorie necessarie all’apertura ai voli civili. A distanza di oltre un anno, il consigliere chiede di conoscere gli esiti del lavoro e le decisioni conseguenti da parte del governo regionale.

Scalera ha inoltre depositato una richiesta di audizione che coinvolge rappresentanti della Regione Puglia, del dipartimento Mobilità, di Aeroporti di Puglia e lo stesso docente incaricato dello studio, per fare il punto sullo stato del progetto.

Nel frattempo, proseguono gli interventi di riqualificazione dello scalo, con lavori di adeguamento sismico, miglioramento energetico e sistemazione delle aree esterne, in completamento entro il 30 giugno.

Per il consigliere, gli investimenti infrastrutturali rendono ancora più urgente definire una strategia chiara per l’utilizzo dello scalo: “Il territorio jonico attende risposte concrete sul ruolo dell’aeroporto nello sviluppo economico, turistico e occupazionale”, sottolinea Scalera, che richiama la necessità di trasparenza e programmazione sulle prospettive future dell’infrastruttura.