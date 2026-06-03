Infarto durante una crociera, turista scozzese salvato al Policlinico di Bari: “Assistenza di prim’ordine”

BARI – Da una crociera nel Mediterraneo a un intervento d’urgenza che gli ha salvato la vita. Un turista scozzese colpito da infarto acuto durante una tappa a Bari è stato soccorso e trattato con successo al Policlinico di Bari, grazie a un tempestivo intervento di angioplastica eseguito nell’unità di cardiologia interventistica.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza dopo l’accesso al pronto soccorso e rapidamente trasferito nelle sale operatorie del reparto di cardiologia di Asclepios 3, dove l’équipe medica è riuscita a ricanalizzare la coronaria occlusa, stabilizzando il paziente in fase acuta.

Determinante, secondo la struttura sanitaria, l’organizzazione integrata del polo cardiotoraco-vascolare che consente la gestione immediata dei casi più critici, riducendo i tempi di intervento tra pronto soccorso e sala operatoria.

Dopo il rientro nel Regno Unito e la completa guarigione, il paziente ha inviato una lettera di ringraziamento all’équipe guidata dal dottor Paolo Colonna, definendo l’assistenza ricevuta “di prim’ordine” e sottolineando la professionalità e l’attenzione del personale, anche in presenza di difficoltà linguistiche.

Il caso conferma il ruolo del Policlinico di Bari come centro di riferimento per la gestione delle emergenze cardiologiche complesse e per l’utilizzo di tecniche avanzate di interventistica cardiaca.