Aeroporto di Grottaglie, Open Day del nuovo terminal passeggeri: “Obiettivo voli di linea”

GROTTAGLIE - È in programma domani, mercoledì 3 giugno alle ore 10, l’Open Day del nuovo terminal passeggeri dell’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie. L’iniziativa è promossa dai consiglieri regionali Annagrazia Angolano, Cosimo Borraccino e Giuseppe Fischetti e rappresenta un momento di sopralluogo e confronto sullo stato dell’infrastruttura.

Il nuovo terminal e la prospettiva del traffico passeggeri

I lavori del terminal passeggeri, secondo quanto dichiarato, dovrebbero essere ultimati entro il 30 giugno. L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo strategico dello scalo ionico e creare le condizioni per l’avvio di collegamenti aerei di linea.

“La giornata di domani sarà l’occasione per ribadire l’importanza di lavorare insieme per potenziare al massimo questa infrastruttura strategica – ha dichiarato la consigliera regionale Annagrazia Angolano (M5S) –. È un risultato atteso da anni da questo territorio, anche dopo ingenti investimenti pubblici”.

Il tema della mobilità

Nel suo intervento, Angolano ha richiamato anche il tema del diritto alla mobilità, definendolo “un diritto sancito dalla Costituzione” e sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione sul completamento e sulla piena funzionalità dello scalo.

L’appello finale è alla partecipazione della cittadinanza e delle forze politiche, con l’obiettivo di condividere lo stato dei lavori e delineare le prossime azioni per rendere operativo il terminal anche per i voli passeggeri di linea.