AgìmusFestival, omaggio a Miles Davis con il recital «Round About Miles»

MOLA DI BARI - A cento anni dalla nascita di, l’AgìmusFestival di Mola di Bari celebra uno dei più grandi innovatori della storia della musica con, recital di musica e parole in programmanel suggestivo scenario del

L’evento rende omaggio al leggendario trombettista statunitense, nato il 26 maggio 1926 ad Alton, nell’Illinois, figura che ha rivoluzionato il jazz e influenzato profondamente la musica del Novecento e del nuovo millennio. Protagonisti della serata saranno Ugo Sbisà, autore dei testi e voce narrante, insieme a una formazione di musicisti di primo piano composta da Flavio Boltro alla tromba, Roberto Ottaviano al sax e alla direzione musicale, Eugenio Macchia al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria.

Considerato un autentico pioniere, Miles Davis ha attraversato e trasformato numerosi linguaggi musicali, dal bebop al cool jazz, dall’hard bop fino alla fusion. Più che seguire le tendenze, le ha anticipate, costruendo nel corso della sua carriera un’estetica in continua evoluzione. Album come Kind of Blue, tra i dischi più celebri e venduti della storia del jazz, e Bitches Brew, opera fondamentale nella contaminazione tra jazz, rock ed elettronica, rappresentano ancora oggi pietre miliari della musica contemporanea.

La sua eredità artistica si misura anche attraverso collaborazioni straordinarie con protagonisti assoluti della cultura musicale del Novecento, da Charlie Parker a Thelonious Monk, da John Coltrane a Jimi Hendrix. Davis ha saputo riconoscere e valorizzare talenti destinati a segnare un’epoca, diventando il fulcro di un laboratorio creativo che continua a influenzare musicisti di ogni genere.

Il cuore dello spettacolo sarà il racconto in prima persona del grande trombettista costruito da Ugo Sbisà, critico musicale e storico del jazz che negli anni Ottanta instaurò con Davis un rapporto di autentica amicizia, raro privilegio per un giornalista europeo. Attraverso aneddoti, ricordi e riflessioni emersi da conversazioni private, il pubblico potrà scoprire aspetti meno noti della personalità dell’artista e ripercorrere i momenti più significativi della sua evoluzione musicale.

Il racconto si intreccerà con la musica dal vivo, dando vita a un percorso che attraversa le tappe fondamentali della carriera di Davis, le sue collaborazioni più celebri e gli incontri con importanti figure della cultura del Novecento, tra cui Jean-Paul Sartre e Juliette Gréco.

«Round About Miles» si propone come un’esperienza immersiva in cui narrazione e interpretazione musicale dialogano continuamente, restituendo il ritratto di un artista che ha saputo ridefinire il concetto stesso di innovazione. Un omaggio intenso e coinvolgente a una delle personalità più influenti del XX secolo, la cui lezione artistica continua ancora oggi a indicare nuove strade alla musica contemporanea.

I biglietti sono disponibili attraverso il circuito Vivaticket. Per informazioni è possibile contattare i numeri 368.568412 e 393.9935266.