Al via la X edizione del Premio “Virtù e Conoscenza”: aperte le candidature

PORTO CESAREO - «Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza». Dai celebri versi dell’Ulisse dantesco prende ispirazione l’Alto Riconoscimento “Virtù e Conoscenza”, che celebra personalità capaci di distinguersi per talento, impegno e contributo alla crescita culturale e sociale del territorio e del Mediterraneo.

L’Associazione di Promozione Sociale MediterraneaMente, d’intesa con il Comune di Porto Cesareo e l’Università del Salento, ha annunciato l’apertura delle candidature per la decima edizione del premio.

L’iniziativa, che promuove valori come pace, diritti umani, parità di genere, integrazione interculturale e tutela dell’ambiente, si articola in sei sezioni:

Scalo di Furno, dedicata a personalità originarie della Terra d’Arneo.

Messapia, riservata a figure di origine salentina.

Japigia, destinata alle eccellenze pugliesi.

Mare Nostrum, assegnata a due personalità provenienti dai Paesi del bacino mediterraneo.

Ebe, dedicata ai giovani talenti under 35 di origine italiana o mediterranea.

Alla Memoria, per ricordare figure mediterranee scomparse.

È previsto inoltre il Premio Speciale “Mare Nostrum”, attribuito direttamente dall’organizzazione a personalità che rappresentano un esempio per le nuove generazioni.

Le candidature possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, associazioni, scuole, università, comuni, ambasciate e anche da singoli cittadini, purché la proposta sia accompagnata da almeno dieci firme.

Le domande, corredate da una biografia o presentazione del candidato (massimo 3.000 battute oppure un video della durata massima di quattro minuti), dovranno essere inviate entro il 10 ottobre 2026 tramite posta, email o PEC.

Le candidature saranno esaminate da una Giuria Selezionatrice presieduta dal sindaco di Porto Cesareo. I finalisti saranno poi valutati dalla Giuria Tecnico-Scientifica guidata da Filomena D’Antini, Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Direttore artistico della manifestazione sarà Lele Spedicato, cofondatore e chitarrista dei Negramaro.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 dicembre 2026 presso il Centro Congressi del Campus Ecotekne dell’Università del Salento. Ai vincitori sarà consegnata una riproduzione del dio egizio Thot, simbolo di scienza e sapienza, ispirata alla statuetta rinvenuta a Porto Cesareo nel 1932 e oggi custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Regolamento e modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del premio. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa ai numeri 349 1045425, 328 7679725 e 389 5550080 oppure scrivere all’indirizzo email mediterraneamente.aps@gmail.com.