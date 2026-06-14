Lecce, due denunce per droga: sequestrati crack, cocaina, denaro e materiale per il confezionamento

LECCE - Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato in provincia di Lecce. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano hanno denunciato in stato di libertà due persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di due distinte operazioni svolte tra il 9 e l’11 giugno.

Il primo intervento è avvenuto il 9 giugno lungo la strada statale 274, nel territorio di Presicce-Acquarica. Durante un controllo, gli agenti hanno fermato un’auto con tre persone a bordo. L’atteggiamento nervoso del conducente, un 37enne di Alessano, e un rigonfiamento visibile nella tasca dei pantaloncini hanno spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire un pacchetto di sigarette contenente 8,18 grammi di crack e 2,15 grammi di cocaina, oltre a una banconota da 20 euro. Nel veicolo è stata inoltre trovata una chiave di un’autovettura Fiat di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di materiale plastico per il confezionamento delle dosi e di un bilancino di precisione. Durante le operazioni si è presentata all’abitazione una persona già nota alle forze dell’ordine che, alla vista di un agente in borghese, ha tentato di nascondere alcune banconote sostenendo di dover restituire 30 euro al 37enne. Una spiegazione che non ha convinto gli investigatori.

L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione.

La seconda operazione risale alla notte dell’11 giugno. Intorno alle 2, una pattuglia ha notato due automobili ferme e affiancate in una strada di campagna priva di illuminazione. Alla vista della polizia, uno dei veicoli è fuggito, mentre l’altro è stato bloccato.

A bordo si trovavano due persone, tra cui un 18enne di Ruffano. Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di una bustina nascosta in bocca contenente 11 involucri per un peso complessivo di 3,1 grammi: sei dosi di crack per 1,6 grammi e cinque dosi di cocaina per 1,5 grammi.

Sul sedile del passeggero sono stati inoltre rinvenuti 195 euro in contanti e due telefoni cellulari. Anche il 18enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Tutto il materiale sequestrato, comprese le sostanze stupefacenti, il denaro, i telefoni, il bilancino, le agende e la chiave dell’autovettura, è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Si ricorda che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.