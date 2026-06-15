Alfonso Caiani nuovo Maestro del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli

BARI - Laha annunciato la nomina dicome nuovo Maestro del Coro. L’incarico è stato comunicato con soddisfazione dal sovrintendente, che ha sottolineato il valore artistico e l’esperienza internazionale del direttore corale.

Secondo Carusi, Caiani è “uno dei maggiori direttori corali di oggi”, forte di un percorso trentennale maturato in alcune delle più importanti istituzioni liriche europee e a fianco di artisti di primo piano. Il sovrintendente ha evidenziato come il suo arrivo rappresenti un’opportunità di ulteriore crescita per il Coro del Petruzzelli.

Le parole di Alfonso Caiani

Nel suo intervento, Caiani ha espresso soddisfazione per la nuova collaborazione, maturata dopo cinque anni alla guida del Coro del Teatro La Fenice di Venezia. Il maestro ha definito il progetto artistico del Petruzzelli “stimolante e aperto a nuove possibilità professionali e creative”.

Caiani ha inoltre ringraziato la direzione del teatro veneziano e il maestro Fortunato Ortombina, sottolineando il valore dell’esperienza maturata alla Fenice e la volontà di intraprendere un nuovo percorso “con entusiasmo e senso di appartenenza”.

Il profilo del nuovo maestro del coro

Nato a Busto Arsizio, Alfonso Caiani è diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano in composizione, direzione d’orchestra, direzione di coro e polifonia vocale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo in numerose istituzioni musicali europee.

Tra le principali esperienze figurano la collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano, anche come responsabile delle produzioni delle voci bianche, la direzione del coro dell’ASLICO, il ruolo di Maestro del Coro del Théâtre du Capitole di Tolosa, la direzione del coro dell’Accademia del Teatro alla Scala e collaborazioni con il Chœur de Radio France.

Ha inoltre ottenuto il primo premio “Ennio Morricone” per la musica per film all’Accademia Chigiana di Siena.

Con questa nomina, il Teatro Petruzzelli punta a rafforzare ulteriormente la propria compagine corale, inserendosi nel solco di un percorso di crescita artistica e di consolidamento del proprio profilo internazionale.