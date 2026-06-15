Brindisi, 'Tra cielo e terra. Voci di fede, speranza e umanità': Euterpe Aps celebra la Festa della Musica 2026 con un grande concerto per coro e orchestra



La musica come ponte tra il cielo e la terra, tra la spiritualità e la vita quotidiana, tra la memoria del passato e la speranza del futuro.





BRINDISI - È questo il significato profondo di “Tra cielo e terra – Voci di fede, speranza e umanità”, il concerto promosso dall'Associazione Euterpe APS in occasione della Festa della Musica 2026, in programma domenica 21 giugno alle ore 19:45 presso la Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi.





L'evento vedrà protagonisti il Coro Polifonico Mater Misericordiae e l'Orchestra da Camera Mater Misericordiae, diretti dal M° Anna Maria Sabino Pasquale, con la partecipazione dei soprani solisti Giuliana Maddalena Devicienti e Paola Leoci.





A guidare il pubblico lungo questo percorso artistico sarà Fabiola Monaco, che accompagnerà gli ascoltatori attraverso parole, riflessioni e suggestioni capaci di intrecciarsi con la musica in un unico racconto.





Il concerto si sviluppa come un viaggio ideale in tre tappe. La prima, dedicata al Cielo, invita il pubblico a elevare lo sguardo verso l'infinito attraverso musiche che parlano di fede, contemplazione e speranza, creando un'atmosfera di intensa spiritualità e bellezza.





La seconda, dedicata alla Terra, porta invece al cuore della storia e dell'esperienza umana con alcune delle più intense pagine corali di Giuseppe Verdi, autentici simboli di dolore, identità e speranza collettiva.





Infine, il percorso approda al Sogno, dove la musica si fa messaggio universale e guarda al futuro attraverso celebri melodie che parlano di desideri, fiducia e rinascita, coinvolgendo spettatori di ogni età.





Una scelta artistica che si inserisce perfettamente nello spirito della Festa della Musica, la grande manifestazione internazionale che ogni anno, nel giorno del solstizio d'estate, celebra il valore universale della musica come linguaggio di incontro, dialogo e condivisione tra le persone.





«Tra Cielo e Terra non è soltanto un concerto, ma un viaggio nell'animo umano» – afferma Antonio Lacorte, presidente di Euterpe APS. «Abbiamo scelto musiche che parlano di fede, di sofferenza, di memoria e di speranza perché sono temi che appartengono a tutti. Nel giorno della Festa della Musica desideriamo regalare alla città un'esperienza che lasci un'emozione, un ricordo e, magari, anche un motivo in più per guardare al futuro con fiducia.»





L'Associazione Euterpe APS esprime la propria gratitudine ai partner sostenitori Marea Seaside Experience, Lacorte Impianti Srls, La Nuova Capannina di Ravone Nicola e La Pampanella – Prodotti Caseari Pugliesi, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione di questo evento.





Un sentito ringraziamento va inoltre ai media partner Brindisi Time e Idea Radio nel Mondo, che accompagneranno la promozione e la diffusione dell'evento sul territorio.





Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per celebrare insieme la Festa della Musica attraverso un percorso capace di unire arte, cultura e spiritualità, in un'unica grande esperienza di ascolto e condivisione.





INFORMAZIONI:

Domenica 21 giugno 2026 – ore 19:45

Parrocchia SS. Resurrezione – Brindisi

Ingresso libero