Alta Velocità Napoli-Bari, un mese di disagi: tempi di viaggio verso Roma fino a 10 ore

BARI - Da oggi raggiungere Roma dalla Puglia in treno diventa più complicato. Prende infatti il via un mese di modifiche alla circolazione ferroviaria legate ai lavori per la realizzazione della futura linea ad alta velocità tra Napoli e Bari, un’infrastruttura strategica destinata a ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza tra Sud e Centro Italia una volta completata.

Per consentire l’avanzamento dei cantieri, fino al 30 giugno sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Napoli e Cancello. A questa interruzione si aggiungerà, dal 10 al 30 giugno, la chiusura del tratto tra Caserta e Benevento. Le limitazioni comporteranno variazioni agli orari, deviazioni di percorso e l’attivazione di servizi sostitutivi su numerosi collegamenti nazionali.

Le conseguenze più rilevanti interesseranno i treni ad alta velocità che collegano la Puglia con la Capitale. Diversi collegamenti tra Roma, Bari e Lecce subiranno modifiche operative e tempi di percorrenza più lunghi rispetto agli standard attuali.

Per alcuni viaggiatori in partenza da Lecce, il tragitto verso Roma potrebbe richiedere oltre dieci ore complessive, mentre su alcuni collegamenti Intercity i tempi potrebbero avvicinarsi alle dodici ore, considerando coincidenze, deviazioni e servizi sostitutivi.

Anche per chi parte da Bari sono previste ripercussioni significative. Se oggi il collegamento diretto con Roma richiede mediamente circa quattro ore e mezza, nelle prossime settimane alcune soluzioni di viaggio potrebbero registrare aumenti considerevoli dei tempi di percorrenza.

I disagi interesseranno migliaia di utenti, tra pendolari, studenti universitari, lavoratori e turisti, proprio nel periodo che coincide con l'inizio della stagione estiva. Le associazioni dei consumatori e gli operatori turistici guardano con attenzione all'evoluzione della situazione, temendo possibili ripercussioni sui flussi turistici verso la Puglia.

D'altra parte, le interruzioni sono considerate necessarie per accelerare la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, un'opera infrastrutturale tra le più importanti del Mezzogiorno, destinata a migliorare in modo significativo i collegamenti tra la Puglia, la Campania e il resto del Paese.

Per i viaggiatori è consigliabile verificare con attenzione gli orari aggiornati e le eventuali modifiche ai propri collegamenti prima della partenza, consultando i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie e pianificando con anticipo gli spostamenti.