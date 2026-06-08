Amministrative in Puglia, il centrosinistra vince a Trani: Galiano nuovo sindaco con il 51%
TRANI - Il centrosinistra conquista Trani, unico capoluogo pugliese chiamato al ballottaggio, portando a casa una delle vittorie più significative della tornata amministrativa regionale.
A vincere è Marco Galiano, 54 anni, dirigente scolastico, sostenuto dal campo progressista, che si impone con il 51% dei voti sul candidato del centrodestra Angelo Guarriello, medico.
Una vittoria politica di rilievo
Il successo di Galiano arriva in un contesto politico articolato e segna, per il centrosinistra, il secondo risultato positivo dopo quello registrato a Molfetta. Un’affermazione ottenuta, secondo il quadro politico, anche in assenza del Movimento 5 Stelle nella coalizione.
Figura storica del mondo della scuola, già preside della scuola media “Ettore Baldassarre”, Galiano proviene dall’ambito educativo e sindacale e vanta anche un passato politico come consigliere comunale a Conversano in una lista di area progressista.
Nel percorso verso la vittoria, un ruolo di rilievo è stato attribuito al sostegno dell’assessora regionale all’Ambiente Debora Ciliento, considerata un punto di riferimento politico nella città.
Gli altri risultati nei comuni pugliesi
Nel resto della regione si registrano esiti differenti. A San Vito dei Normanni il centrosinistra ottiene un ulteriore successo con Marco Ruggiero.
A San Giovanni Rotondo si afferma invece Floriana Natale per il centrodestra, mentre a Casarano si conferma la vittoria del sindaco uscente De Nuzzo.
A Tricase è stato eletto sindaco De Donno, completando il quadro dei principali risultati amministrativi nei comuni pugliesi chiamati al voto.