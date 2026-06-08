Amministrative in Puglia, Stefanazzi (Pd): “Il centrosinistra conquista 10 Comuni. La primavera pugliese continua”
BARI - Le elezioni amministrative in Puglia segnano, secondo il Partito Democratico, un ulteriore avanzamento del campo progressista sul territorio regionale.
A commentare l’esito del voto è il deputato salentino del PD Claudio Stefanazzi, che parla di un risultato “importante successo per il Partito Democratico e le forze progressiste”, sottolineando la vittoria in numerosi comuni pugliesi.
Il bilancio del voto
Secondo quanto dichiarato, il centrosinistra avrebbe conquistato 10 Comuni complessivi, strappandone cinque al centrodestra e altri cinque a liste civiche.
Stefanazzi evidenzia inoltre come, rispetto all’avvio della tornata elettorale, il numero dei sindaci progressisti nei comuni al voto sarebbe cresciuto sensibilmente, passando da 20 a 30 amministrazioni guidate dal centrosinistra.
Il commento politico
Il deputato attribuisce il risultato al lavoro del segretario regionale del PD Domenico De Santis e alla qualità delle candidature progressiste, sostenendo che il voto rappresenti una conferma della fiducia dei cittadini verso il progetto politico del centrosinistra.
“La nostra primavera non si ferma”, ha dichiarato Stefanazzi, interpretando l’esito elettorale come un segnale di continuità del consenso verso l’area progressista in Puglia.