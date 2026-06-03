ANCE Puglia e Cassa Edile della provincia di Lecce organizzano venerdì al Castello Carlo V di Lecce la presentazione di 'Scenari regionali dell’edilizia: Puglia 2026' lo studio Ance che fa il punto della situazione sul settore delle costruzioni in Puglia



Biancofiore (ANCE Puglia): "La fine del PNRR preoccupa; auspichiamo che il Piano Casa possa rivelarsi una grande opportunità per ammodernare il patrimonio edilizio residenziale della Puglia"





LECCE – Con la conclusione della stagione del superbonus, la fase finale dei cantieri finanziati dal PNRR e l'incognita del Piano Casa, qual è lo stato di salute e quali sono le prospettive future per il settore delle costruzioni in Puglia e nella provincia di Lecce? A fare un bilancio, e a promuovere un confronto, sarà ANCE Puglia che, insieme alla Cassa Edile della provincia di Lecce, organizza venerdì 5 giugno, a partire dalle 10 presso il Castello Carlo V di Lecce, la presentazione dello studio "Scenari regionali dell'edilizia: Puglia 2026".





L’incontro inizierà con i saluti istituzionali del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, del presidente di ANCE Lecce Gabriele Greco, del vicepresidente della Cassa Edile della provincia di Lecce Luca Toma e del presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore.





A seguire la presentazione "Scenari regionali dell'edilizia: Puglia 2026", affidata al direttore del Centro Studi ANCE, Flavio Monosilio, e a quello della Cassa Edile della provincia di Lecce, Daniele Verdesca, in cui saranno presentati gli ultimi dati emersi dal Centro Studi ANCE sulla Puglia e sulla provincia di Lecce.





Infine, la tavola rotonda "Le prospettive del comparto edile in Puglia", riunirà i presidenti territoriali ANCE delle diverse province pugliesi: Nicola Bonerba per Bari-Bat, Angelo Contessa per Brindisi, Ivano Chierici per Foggia, Gabriele Greco per Lecce e Vito Messi per Taranto. Al tavolo siederanno anche il vicepresidente vicario di ANCI Puglia Michele Sperti, il presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore, il presidente della Cassa Edile di Lecce e di Confindustria Puglia, Nicola Delle Donne, e la presidente della V Commissione Consiliare della Regione Puglia Loredana Capone.





"La fine della stagione del PNRR – dichiara il presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore – con i tanti cantieri e l’occupazione generata in tutta la regione ci preoccupa. Tuttavia, auspichiamo – continua Biancofiore – che il Piano Casa possa quanto prima concretizzarsi in una grande opportunità per affrontare l’emergenza abitativa nella nostra regione".