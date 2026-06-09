Andria, proclamata sindaca Giovanna Bruno: al via il nuovo mandato amministrativo

ANDRIA - Adsi è aperto ufficialmente il nuovo mandato amministrativo con la proclamazione della sindaca, confermata dopo una netta vittoria al primo turno.

La cerimonia si è svolta ieri sera nel chiostro di Chiostro di San Francesco, alla presenza delle autorità e di una partecipazione numerosa di cittadini. In un momento dal forte valore simbolico, la fascia tricolore è stata consegnata alla prima cittadina dai figli.

Con la proclamazione prende quindi avvio formalmente il nuovo ciclo amministrativo, che porterà nei prossimi giorni alla nomina della giunta e all’insediamento del nuovo consiglio comunale.

Le priorità del nuovo mandato

Nel suo indirizzo politico iniziale, la sindaca ha indicato alcune priorità su cui si concentrerà l’azione amministrativa: l’affidamento della piscina comunale, l’avanzamento dei lavori della tangenziale e la realizzazione dei nuovi ossari nel cimitero cittadino.

L’avvio della nuova consiliatura segna così la ripartenza della macchina amministrativa cittadina, con l’obiettivo di dare continuità ai progetti già avviati e affrontare le principali criticità infrastrutturali della città.