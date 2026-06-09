Il giornalismo d’inchiesta e il pensiero controcorrente sbarcano a Vieste: Pietro Senaldi ospite d’eccezione alla terza edizione di 'Disobbedite'



La nota firma del giornalismo italiano parteciperà alla rassegna culturale per discutere di libertà di stampa, disinformazione e fake news. L’appuntamento è per sabato 27 giugno presso l’Anfiteatro Carlo Nobile.





VIESTE (FG) – Pietro Senaldi, condirettore di Libero e una delle firme più autorevoli, incisive e discusse del giornalismo italiano contemporaneo, sarà tra gli ospiti d'eccezione della terza edizione di “Disobbedite! Rassegna di pensieri controcorrente”.





La manifestazione, patrocinata dal Comune di Vieste e guidata dalla direzione artistica di Manila Gorio, si terrà sabato 27 giugno alle ore 19:30 nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro Carlo Nobile.





Al centro del dibattito di quest'anno figurano due macro-temi cruciali per la tenuta democratica e l'opinione pubblica: la lotta alla disinformazione e la tutela della libertà di stampa. In un’epoca dominata dalla velocità della rete e dalla proliferazione delle fake news, la presenza di Pietro Senaldi offrirà una prospettiva acuta e senza filtri sulle dinamiche dell'informazione odierna, stimolando quel pensiero critico e alternativo che è da sempre il cuore pulsante della rassegna.





Il condirettore si unirà a un panel d'eccezione che vede già confermate importanti personalità del mondo politico e dell'informazione, tra cui l'ex ministra Barbara Lezzi e la giornalista e analista geopolitica Karima Moual. Insieme analizzeranno le derive della manipolazione mediatica e la responsabilità sociale dei professionisti della comunicazione.





L'evento promette di trasformare Vieste in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per l'analisi dei modelli culturali e digitali del nostro tempo, confermando la kermesse come uno degli appuntamenti estivi più attesi della Puglia per il confronto civile e il pluralismo delle idee.