Andria, tenta di investire un motociclista dopo una lite: arrestato dai Carabinieri

Un uomo originario della provincia di Bari è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Andria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, con l’accusa di tentato omicidio e guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori nell’immediatezza dei fatti, anche grazie alle testimonianze raccolte, l’uomo sarebbe stato protagonista di un episodio avvenuto lungo la Strada Provinciale 234, nei pressi di Castel del Monte.

Al termine di una discussione per futili motivi con un gruppo di motociclisti, avrebbe inseguito i centauri alla guida della propria auto e, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe volontariamente diretto il veicolo contro di loro a elevata velocità, andando a colpire violentemente la moto condotta da un giovane di 24 anni.

A seguito dell’impatto, il motociclista è stato sbalzato fuori dalla carreggiata. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Barletta, dove gli sono state riscontrate gravi lesioni, giudicate comunque non in pericolo di vita.

Gli ulteriori accertamenti effettuati dai Carabinieri avrebbero inoltre evidenziato la positività dell’arrestato sia ai cannabinoidi sia all’alcol.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Resta fermo che la responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza previsto dall’ordinamento.