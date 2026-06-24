Bari celebra l’estate con il Bari Wine & Food Festival – Rosé Edition

Tre serate dedicate ai profumi, ai colori e ai sapori dell’estate pugliese. Dal 26 al 28 giugno 2026, Piazza del Ferrarese, nel cuore di Bari, ospiterà il Bari Wine & Food Festival – Rosé Edition, un appuntamento dedicato agli amanti del vino, della cucina e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Per tre giorni la città vecchia si tingerà di rosa, celebrando il vino rosato pugliese, simbolo di convivialità, tradizione e innovazione. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare una produzione che negli anni ha conquistato prestigio nazionale e internazionale grazie alla qualità, al carattere e al forte legame con il territorio.

Il rosato pugliese racconta infatti l’identità della regione attraverso vitigni storici come Negroamaro, Primitivo e Susumaniello, capaci di esprimere freschezza, eleganza e personalità mediterranea. Un calice che diventa un viaggio tra passato e futuro, tra saperi antichi e nuove interpretazioni enologiche.

Dieci etichette per un viaggio nei rosati di Puglia

Partner dell’iniziativa sarà Cippone & Di Bitetto, che curerà la selezione dei vini presenti al festival. La proposta comprenderà 10 referenze capaci di raccontare diverse sfumature del rosato pugliese: dai vini più freschi e aromatici alle bollicine, fino alle etichette più strutturate e sapide.

Nei pressi dell’ex Mercato del Pesce sarà possibile acquistare i carnet per le degustazioni al costo di 10 euro per tre assaggi, ritirando calice, sacchetta e carta dei vini per scegliere le etichette da degustare presso gli stand allestiti in Piazza del Ferrarese.

Sapori pugliesi e percorsi gastronomici

Accanto ai vini, il festival proporrà un’ampia offerta gastronomica affidata a operatori locali del settore food. Il pubblico potrà accompagnare le degustazioni con alcune delle specialità più amate della tradizione pugliese: dalla carne alla brace ai panzerotti, fino ai panini con il polpo.

Un percorso tra gusto e territorio pensato per valorizzare gli abbinamenti tra cucina mediterranea e vini rosati, trasformando l’evento in una vera esperienza enogastronomica.

Tre serate di musica nel cuore di Bari

Il Bari Wine & Food Festival sarà anche musica e intrattenimento. Durante la giornata accompagnerà gli ospiti una selezione musicale diffusa, mentre dalle 20.00 spazio ai concerti dal vivo.

Il programma prevede:

Venerdì 26 giugno – BBC Bari Blues Connection

La storica band barese porterà sul palco la propria anima blues, con un viaggio musicale tra le radici del Sud degli Stati Uniti e le grandi icone del rock internazionale, da Rolling Stones a David Bowie, fino a Bob Dylan.

Sabato 27 giugno – Foursome Band

Soul, rock’n’roll e rhythm’n’blues saranno protagonisti di una serata dedicata alle atmosfere degli anni ’60 e ’70, con omaggi ad artisti come Otis Redding, Blues Brothers, James Brown, Ray Charles e Wilson Pickett.

Domenica 28 giugno – Fai da Tre

Il trio acustico composto da Chiara Mattia (voce), Michele Errico (chitarra) e Leo Spinelli (contrabbasso) proporrà un repertorio che attraversa musica italiana e internazionale, dal cantautorato alla musica pop, fino a brani pensati per coinvolgere e far cantare il pubblico.

«Vogliamo offrire a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva che unisca gusto, cultura e convivialità – spiegano gli organizzatori – valorizzando le eccellenze pugliesi in uno dei luoghi più iconici della città di Bari. Il rosato rappresenta perfettamente l’anima della nostra terra: autentica, elegante e accogliente».

L’iniziativa punta anche a rafforzare il turismo enogastronomico e il legame tra territorio, produzioni di qualità e pubblico, contribuendo alla promozione di Bari come destinazione sempre più attrattiva per eventi dedicati al gusto.

Bari Wine & Food Festival – Rosé Edition

Date: 26, 27 e 28 giugno 2026

Location: Piazza del Ferrarese, Bari

Orari:

Venerdì 26 giugno: dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 27 giugno: dalle 11.00 alle 24.00

Domenica 28 giugno: dalle 11.00 alle 24.00





Tre giorni di degustazioni, sapori, musica e convivialità per brindare all’estate nel cuore di Bari.