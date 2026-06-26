Andy Díaz guida le stelle dell’atletica mondiale al Certame Atletico di Barletta: il 3 luglio torna il grande meeting sulla pista di Pietro Mennea

BARLETTA -Venerdì 3 luglio 2026 la pista “Pietro Mennea” dello stadio comunale “Cosimo Puttilli” ospiterà la, manifestazione inserita nel calendario dicome competizione valida per il ranking mondiale.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Atletica Sprint Barletta, rappresenta il ritorno di una delle manifestazioni più prestigiose dell’atletica italiana e vedrà al centro della scena Andy Díaz, bronzo olimpico a Parigi 2024, due volte campione del mondo indoor di salto triplo e primatista italiano della specialità.

Díaz sarà l’ospite più atteso della serata e arriverà a Barletta con un obiettivo ambizioso: inseguire una nuova grande misura e tentare l’assalto al record mondiale. Ad accompagnarlo in questa sfida ci sarà il suo allenatore Fabrizio Donato, già protagonista in passato proprio del Certame Atletico.

Una storia lunga oltre trent’anni

Il salto triplo, disciplina simbolo della tradizione sportiva barlettana, torna così protagonista sulla pista dedicata a Pietro Mennea, il grande campione della velocità nato proprio nella città della Disfida.

Il Certame Atletico ha vissuto la sua epoca d’oro tra il 1990 e il 2009, diventando per quasi vent’anni uno degli appuntamenti più importanti dell’atletica leggera italiana “da Roma in giù”. Dopo una lunga pausa dovuta ai lavori di rinnovamento dell’impianto e alla pandemia, la manifestazione è rinata nel 2024 davanti a spalti gremiti, proseguendo poi nel 2025 con una nuova edizione di successo.

Barletta conferma così il suo ruolo storico nel panorama dell’atletica nazionale, una città che ha visto crescere campioni e ospitato grandi protagonisti internazionali.

Nel corso degli anni sulla pista barlettana sono passati atleti del calibro di Fiona May, Fabrizio Mori, Samuel Matete, Manuela Levorato e molti altri campioni delle specialità di velocità e concorsi.

Un meeting internazionale nel cuore della stagione

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda la collocazione temporale: il Certame è stato anticipato a luglio per inserirsi in una fase particolarmente intensa della stagione agonistica, quando molti atleti sono impegnati nella ricerca di tempi e misure utili per i grandi appuntamenti internazionali, tra cui i Campionati Europei e i Giochi del Mediterraneo.

«Grande impegno e grande passione da parte di tutta la famiglia dell’Atletica Sprint Barletta nel riproporre anche quest’anno il Certame Atletico – spiega il Meeting Director Francesco Montenero, presidente dell’A.S.D. Atletica Sprint Barletta –. Proporremo un programma ricco di gare di livello internazionale affiancate da competizioni promozionali, con l’obiettivo di offrire spettacolo e allo stesso tempo avvicinare giovani e famiglie all’atletica».

Il programma: riflettori sul salto triplo di Andy Díaz

La giornata sportiva prenderà il via alle 17.30 con il pre-meeting dedicato alle categorie giovanili. Il programma internazionale entrerà nel vivo dalle 19.50.

Grande attesa per il salto triplo maschile: la gara di Andy Díaz è prevista intorno alle 20.35. Alle 20.00 è invece in programma la finale internazionale dei 100 metri.

Il cartellone assoluto prevede:

Uomini: 100 metri, 200 metri, 400 metri, 400 ostacoli, 800 metri, salto triplo e lancio del giavellotto;

Donne: 200 metri, 800 metri, salto con l’asta e 3000 metri.



