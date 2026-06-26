“Porte della Badessa”, a Castellana Grotte un viaggio tra storia, arte e tradizioni: il borgo antico rivive il fascino delle Badesse di Convers

– Due giorni per riscoprire cinque secoli di storia attraverso arte, teatro, musica, sapori e racconti popolari. Sabato 4 e domenica 5 luglio torna l’appuntamento con, la manifestazione organizzata dallacon il patrocinio della Regione Puglia e del Comune, che trasforma il borgo antico in un percorso culturale tra memoria e creatività.

L’iniziativa, nata come progetto di valorizzazione storica e di decoro urbano, racconta la figura delle Badesse di Conversano, protagoniste di una pagina affascinante e controversa della storia locale: donne potenti a cui era riconosciuta la possibilità di amministrare diritti feudali e canonici sul territorio di Castellana.

Per un intero fine settimana le antiche porte in legno e ferro del centro storico diventeranno vere e proprie tele d’autore, grazie alla partecipazione di numerosi artisti impegnati nella pittura di porte e finestre del borgo.

La rievocazione storica: “Il baciamano alla Badessa”

Tra gli appuntamenti principali dell’edizione 2026 la rievocazione storica “Il baciamano alla Badessa”, proposta da Sensazioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano.

Lo spettacolo sarà ospitato nel giardino della famiglia Dimasi, in via Macerasa, con cinque repliche serali alle ore 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 e 22.30. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria ai numeri 352.0120654 e 331.6700270 oppure via mail all’indirizzo della Pro Loco.

Un percorso tra pittura, poesia e musica

Il percorso dell’edizione 2026 partirà da via della Badessa, una delle stradine più strette d’Italia, accanto alla Chiesa Matrice.

Saranno 11 i pittori chiamati a decorare porte e finestre del centro storico:

Piero Gigante

Maria Longo

Giuseppe Dalena

Antonio Lanera

Marisa Netti

Mario Pugliese

Sergio Gatti

Antonella Bellizzi

Vito Melchiorre

Gabriella Rizzardini

Pompeo Colacicco



