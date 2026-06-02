Armonia Mentale, al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli al via i workshop dedicati al benessere psicologico degli studenti

MONOPOLI – Prenderanno il via mercoledì 3 giugno al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli i workshop del progetto, iniziativa promossa dall’Accademia di Belle Arti di Bari e dallo stesso Conservatorio, finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dei PRIN AFAM e dedicata alla promozione del benessere psicologico degli studenti attraverso percorsi che intrecciano arte, musica, ricerca scientifica e inclusione.

Il progetto, diretto scientificamente dal professor Alfonso Pisicchio, nasce dalla collaborazione tra due importanti istituzioni formative del territorio pugliese e si propone di costruire una comunità accademica sempre più attenta alla crescita personale, relazionale ed emotiva degli studenti.

Dopo la prima fase dei laboratori realizzati dall’Accademia di Belle Arti nelle sedi di Bari e Mola di Bari, il programma entra ora in una nuova fase coinvolgendo contemporaneamente tutte le sedi partner. Dal 3 al 5 giugno proseguiranno infatti i workshop dell’Accademia, mentre a Monopoli prenderanno il via le attività curate dal Conservatorio, incentrate su pratiche corporee, musicali e narrative.

Tra le proposte figurano percorsi di Taiji Quan e Qi Gong, autobiografie musicali, musicoterapia preventiva, pratiche di ascolto e movimento e attività dedicate all’armonizzazione emotiva e alla performance multidisciplinare.

«Siamo contenti e orgogliosi di poterci mettere in gioco su una tematica così delicata, consapevoli dell’importanza di sostenere i nostri studenti in un percorso di crescita che includa anche il benessere psicologico e la dimensione collettiva», ha dichiarato il direttore del Conservatorio, Giampaolo Schiavo. «In questo momento storico la fragilità dei giovani è particolarmente evidente e richiede attenzione, ascolto e strumenti adeguati. Vogliamo creare un ambiente accogliente e stimolante in cui gli studenti possano esprimersi liberamente e sviluppare nuove forme di consapevolezza attraverso la pratica artistica e la ricerca condivisa».

Ad aprire il calendario sarà il Corso di Taiji Quan e Qi Gong, in programma il 3 giugno dalle 9 alle 11 presso il Conservatorio. Il laboratorio è dedicato all’equilibrio mente-corpo e propone esercizi che combinano postura, respirazione e movimento lento per favorire rilassamento, concentrazione e autoregolazione emotiva.

Attraverso un approccio non competitivo e basato sull’ascolto, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso volto a migliorare la consapevolezza corporea, ridurre stress e tensioni e sviluppare una maggiore qualità della presenza. Le attività proseguiranno anche nei mesi successivi, fino a luglio e poi nuovamente a settembre.

«I laboratori proposti dal Conservatorio si concentreranno su attività creative, espressive e naturalmente musicali, ma non si limiteranno a questo ambito», ha spiegato Grazia Sebastiani, docente referente del progetto per il Conservatorio. «Accanto ai percorsi artistici saranno attivati anche laboratori dedicati alla consapevolezza corporea, un aspetto particolarmente importante per chi si occupa di espressività musicale».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede coinvolte anche le sedi dell’Accademia di Belle Arti di Bari e Mola di Bari, dove continuano laboratori dedicati alle arti visive, alla fotografia, alla ceramica, alla narrazione e alle pratiche somatiche.

L’obiettivo comune è offrire agli studenti strumenti concreti per affrontare le sfide del presente, promuovendo benessere, creatività e inclusione attraverso il linguaggio universale dell’arte e della cultura.