Massimo Cacciari a Lecce: due incontri tra filosofia, arte e università su Van Gogh e filologia

LECCE – Il filosofo Massimo Cacciari sarà protagonista a Lecce di due appuntamenti culturali che intrecciano filosofia, arte e ricerca accademica, confermando il ruolo del capoluogo salentino come centro di confronto per il pensiero contemporaneo.

Già sindaco di Venezia e accademico dei Lincei, Massimo Cacciari interverrà giovedì 4 e venerdì 5 giugno in due eventi distinti, ospitati tra spazi culturali e universitari della città.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 4 giugno alle 19 al Convitto Palmieri, nella Sala Teatrino, con la conferenza dal titolo “Van Gogh tra colore e dolore”. L’incontro proporrà una riflessione filosofica sull’opera di Vincent van Gogh, indagando il rapporto tra creazione artistica, sofferenza e ricerca di senso nell’esperienza estetica. L’iniziativa è promossa dalla Comunità della Casa insieme alla Fondazione DIV.ERGO-ETS, all’associazione C.A.SA. ODV-ETS e al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 5 giugno alle 10.30 presso il Complesso Studium 2000 dell’Università del Salento, con un seminario aperto al pubblico dal titolo “Filologia e filosofia”. L’incontro sarà introdotto da rappresentanti istituzionali dell’ateneo e da docenti del Dipartimento di Studi Umanistici, e si inserisce in un percorso di approfondimento interdisciplinare tra linguaggi filologici e riflessione filosofica.

I due eventi rappresentano un’occasione di rilievo per il territorio, offrendo al pubblico e alla comunità accademica la possibilità di confrontarsi con una delle figure più autorevoli del pensiero europeo contemporaneo. La presenza di Cacciari rafforza inoltre il ruolo dell’ateneo salentino come polo culturale e scientifico di riferimento nel Mezzogiorno.