Asl Brindisi, attivate cinque postazioni estive 118 lungo la fascia costiera



La Asl Brindisi potenzia il sistema di Emergenza-Urgenza territoriale 118 per l’estate 2026 con l’attivazione di cinque postazioni stagionali lungo la fascia costiera della provincia. La Asl Brindisi potenzia il sistema di Emergenza-Urgenza territoriale 118 per l’estate 2026 con l’attivazione di cinque postazioni stagionali lungo la fascia costiera della provincia.





Le postazioni saranno operative nelle sedi di Torre Canne, Villanova, Torre Santa Sabina, Campo di Mare e Lendinuso, dal primo luglio al 31 agosto 2026, tutti i giorni nella fascia oraria 8 - 20.





Il servizio di trasporto e soccorso di pazienti e utenti, a supporto del 118 della Asl Brindisi, è stato affidato all’associazione Alto Salento Soccorso di Mesagne, dopo la verifica della conformità dei requisiti tecnici richiesti.





Il potenziamento rientra nel piano di emergenza estiva predisposto dalla struttura sovradistrettuale 118 Brindisi, in considerazione della maggiore affluenza turistica e della conseguente necessità di rafforzare la risposta sanitaria nelle località costiere.





Le postazioni saranno dotate di mezzi di soccorso in configurazione Victor, con ambulanze di tipo A immatricolate da meno di cinque anni. Ogni mezzo avrà a bordo un autista-soccorritore e un soccorritore, entrambi in possesso degli attestati previsti dalla normativa regionale e della formazione BLSD e PTC aggiornata nell’ultimo biennio.





I mezzi aggiuntivi opereranno sotto il coordinamento della Centrale operativa 118, secondo i protocolli e le procedure vigenti.



