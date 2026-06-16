Astràgali Teatro chiude con successo la residenza artistica in Tunisia



La Compagnia teatrale si avvia alla conclusione della residenza “La resistenza delle rose” con una performance finale, mentre è prevista anche la presentazione dei risultati ottenuti con i suoi progetti internazionali nella comunità di El Kef





Si chiude in questi giorni “La resistenza delle rose” uno degli ultimi progetti internazionali di Astràgali Teatro, uno dei più importanti vista la continuità negli anni della presenza della Compagnia ad El Kef, in Tunisia





La residenza artistica internazionale del progetto ha avuto luogo dall’ 11 al 18 giugno, sotto la guida dal regista e direttore artistico di Astràgali Fabio Tolledi, e ha coinvolto le donne di El Kef, artisti italiani, tunisini e turchi e gli studenti di teatro dell’Istituto Superiore di Musica e Teatro di El Kef. Venerdì 19 giugno, alle 20, presso il Centre des Arts Dramatiques di El Kef, viene presentato al pubblico lo spettacolo finale della residenza, che è stata improntata principalmente su “Le rovine circolari” di Jorge Luis Borges, uno dei racconti più onirici del grande scrittore argentino, che sviluppa molti temi come la creazione dell'uomo, l'estasi e il misticismo, la circolarità del tempo e l'eterno ritorno, la frustrazione dell'uomo nella sua impossibile corsa verso la conoscenza, le ambiguità del sogno, il mito e la morte.





Sabato 20 giugno, alle 10.30, si tiene un appuntamento molto importante: una Giornata di studio curata da ATEP- Associazione Tunisina di Estetica e Poietica di Tunisi, coordinata da Mounira Ben Mustapha che presenta gli esiti dello studio, analisi e monitoraggio delle attività e dei risultati dei progetti di Astràgali Teatro realizzati nella città di El Kef negli ultimi anni e del loro impatto sulla comunità. Alle 20 viene invece portata in scena la produzione teatrale di cittadinanza “Paroles de femmes”, risultato del laboratorio coordinato dal regista Adel Bouallègue. Entrambi gli appuntamenti si tengono presso il Centre des Arts Dramatiques di El Kef.





Anche in questo progetto, Astràgali Teatro, attraverso attività artistiche, mette in atto pratiche di scambio e di trasmissione di tecniche e metodologie del teatro sociale, con lo scopo di fornire strumenti importanti per la promozione dell’arte e della cultura, attuando azioni di giustizia civile ed equità di genere.





“La resistenza delle rose” è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, e realizzato in partenariato con il Centro di Arti Drammatiche di El Kef, il Centro Culturale Aykart di Tunisi ed ATEP- Associazione Tunisina di Estetica e Poietica di Tunisi.















