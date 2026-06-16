La Puglia celebra i 30 anni della birra artigianale italiana con il progetto “Buona Questa Birra”
Nove birrifici indipendenti pugliesi uniti nella produzione di una Italian Pils simbolo di collaborazione e identità territoriale
La Puglia celebra i 30 anni del movimento della birra artigianale italiana partecipando al progetto nazionale “Buona Questa Birra”, promosso da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti, nell’ambito dell’iniziativa Birrifici Aperti Unionbirrai 2026.
Il progetto sarà presentato mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 10 nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia, sul Lungomare Nazario Sauro a Bari.
L’iniziativa coinvolge numerosi birrifici artigianali italiani nella realizzazione condivisa di una Italian Pils, una birra pensata come simbolo di identità, collaborazione e prospettiva futura per il settore.
Nove birrifici pugliesi fanno squadra
La partecipazione della Puglia assume un significato particolare grazie al coinvolgimento di nove birrifici indipendenti regionali, che hanno scelto di lavorare insieme superando le logiche della competizione per valorizzare un modello basato sulla collaborazione.
Qualità artigianale, legame con il territorio, innovazione e spirito di comunità sono gli elementi alla base del progetto, che punta a raccontare il valore della produzione brassicola pugliese all’interno di un movimento nazionale in continua crescita.
Birrifici Aperti dal 19 al 25 giugno
La nuova birra sarà presentata ufficialmente durante la settimana di Birrifici Aperti Unionbirrai, in programma dal 19 al 25 giugno. L’iniziativa unirà cultura brassicola, promozione dei territori e turismo, grazie anche alla collaborazione con uno dei luoghi simbolo della regione, le Grotte di Castellana.
L’obiettivo è creare un percorso capace di avvicinare il pubblico al mondo della birra artigianale, raccontando il lavoro dei produttori indipendenti e il valore delle filiere locali.
La conferenza stampa
Alla presentazione interverranno:
- Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- Vittorio Ferraris, direttore generale e presidente di Unionbirrai;
- Donato Di Palma, del Birrificio Birranova e referente Unionbirrai per la Puglia;
- Serafino Ostuni, presidente di Grotte di Castellana s.r.l.