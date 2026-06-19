Atletica, la Puglia sogna in grande: Molfetta e Barletta in Finale Oro, Locorotondo in Finale Bronzo

BARI - È il weekend più atteso della stagione dell’atletica leggera italiana. Sabato 20 e domenica 21 giugno andranno in scena le finali dei Campionati di Società Assoluti e la Puglia sarà protagonista con tre squadre pronte a difendere i colori regionali sui palcoscenici nazionali più prestigiosi.

A Rieti, nella Finale A Oro, saranno in gara due formazioni maschili pugliesi, l’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta e il G.S. Avis Barletta, entrambe tra le dodici migliori squadre italiane. L’obiettivo è conquistare la permanenza nella massima categoria nazionale, riservata alle prime otto classificate, assicurandosi così un posto nell’élite dell’atletica italiana anche per il 2027.

La formazione molfettese si presenta con una squadra di altissimo livello guidata da Massimo Stano, campione olimpico della 20 km di marcia a Tokyo 2020 e campione mondiale della 35 km a Eugene 2022. Tra gli atleti più attesi figurano anche Carmelo Musci nel disco e nel peso, Davide Capobianco nei 400 metri e 400 ostacoli, Giancarlo Roselli nei 1500 e 5000 metri, Carmelo Cannizzaro nei 3000 siepi ed Esanu Mihnea nel salto in lungo.

Grande attesa anche per il G.S. Avis Barletta, che si presenta con un mix di esperienza e giovani talenti. Tra i nomi di punta spiccano il martellista Giorgio Olivieri e il marciatore Nicolò Vidal, bronzo europeo Under 18. La squadra potrà inoltre contare su Lapo Bianciardi nei 400 metri, José Reynaldo Bencosme De Leon nei 400 ostacoli e sul mezzofondista burundese Emile Hafashimana, atleta di livello internazionale già protagonista ai Mondiali Under 20.

Nel settore femminile, la rappresentante pugliese sarà l’Alteratletica Locorotondo, impegnata a Borgo Valbelluna nella Finale di Serie A Bronzo. Le atlete della Valle d’Itria cercheranno di conquistare un posto sul podio, continuando una tradizione che da oltre vent’anni vede il club protagonista nelle finali nazionali dei Campionati di Società.

La Finale Oro di Rieti sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, mentre tutte le gare saranno disponibili anche in streaming e on demand sulle piattaforme dedicate all’atletica italiana.

Il presidente della FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, ha rivolto il proprio augurio ad atleti, tecnici e dirigenti impegnati in quello che si preannuncia come un fine settimana di grande sport e importanti sfide per l’atletica pugliese.