Tragico schianto sulla Capurso-Noicattaro: muore una bambina di 4 anni, grave la madre

BARI - Drammatico incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 240 che collega Capurso a Noicattaro. A perdere la vita è stata la piccola Monica Formica, 4 anni, che viaggiava sul sedile posteriore di un’Opel Corsa condotta dalla madre, una 38enne residente a Triggiano.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto della donna si è scontrata frontalmente, in prossimità di una curva, con una Volkswagen T-Roc che procedeva nella direzione opposta, guidata da un carabiniere libero dal servizio.

La violenza dell’impatto è stata devastante. Vetri infranti, lamiere accartocciate e detriti sparsi sull’asfalto testimoniano la forza dello scontro. Per la bambina non c’è stato nulla da fare: i soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gravissime le condizioni della madre, trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari. La 38enne è ricoverata nel reparto di Rianimazione con un grave trauma cranico e lesioni multiple. La prognosi resta riservata.

Secondo le prime informazioni, la donna, titolare di una stazione di servizio situata lungo la stessa arteria stradale, stava raggiungendo il luogo di lavoro al momento dell’incidente.

Sulla dinamica dello schianto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire con precisione le cause che hanno portato al tragico impatto.