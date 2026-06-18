Atletica pugliese protagonista alle Finali dei Campionati di Società: Molfetta e Barletta sfidano l’élite, Locorotondo in Finale Bronzo

BARI - La Puglia dell’atletica leggera si prepara a vivere un fine settimana storico. Sabato 20 e domenica 21 giugno andranno in scena le finali dei Campionati di Società Assoluti, il più prestigioso appuntamento nazionale a squadre su pista, e la regione sarà rappresentata da tre formazioni pronte a difendere con orgoglio i propri colori.Saranno due le squadre maschili pugliesi impegnate nella prestigiosa Finale A Oro, in programma a Rieti, dove dodici delle migliori società italiane si contenderanno lo scudetto e la permanenza nella massima categoria. L’obiettivo per entrambe sarà chiudere tra le prime otto classificate per confermare la presenza nell’élite nazionale anche nella prossima stagione.Aden Exprivia Dai Optical Molfetta, una squadra di campioniTra le protagoniste più attese c’è l’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta, reduce da una brillante fase di qualificazione e pronta a giocarsi le proprie carte con una formazione di grande qualità.A guidare il gruppo sarà Massimo Stano, campione olimpico nella 20 km di marcia ai Giochi di Tokyo 2020 e campione mondiale nella 35 km ai Mondiali di Eugene 2022. Accanto a lui tanti specialisti di valore nazionale e internazionale.Tra gli atleti più attesi figurano Carmelo Musci, impegnato nel lancio del disco e nel getto del peso, e Davide Capobianco, punto di riferimento nei 400 metri e nei 400 ostacoli. Nel mezzofondo spazio a Giancarlo Roselli, chiamato a gareggiare nei 1500 e nei 5000 metri, e a Carmelo Cannizzaro, specialista dei 3000 siepi. Nel salto in lungo il contributo potrebbe arrivare dall’esplosività di Esanu Mihnea, in una gara dove ogni piazzamento potrà rivelarsi decisivo.Avis Barletta, ambizione e talento per la Finale OroAnche il G.S. Avis Barletta A.S.D. si presenta a Rieti con una squadra competitiva, costruita sul mix tra esperienza internazionale e giovani talenti cresciuti nel vivaio.La formazione barlettana potrà contare su due importanti innesti: il martellista Giorgio Olivieri, autore di un primato personale di 74,39 metri, e il giovanissimo marciatore Nicolò Vidal, medaglia di bronzo agli Europei Under 18, impegnato nei 10.000 metri di marcia.Nel settore della velocità spiccano Lapo Bianciardi, accreditato di un ottimo 46.01 sui 400 metri, e José Reynaldo Bencosme De Leon, pluricampione nazionale nei 400 ostacoli. Nel mezzofondo riflettori puntati sul burundese Emile Hafashimana, atleta di livello internazionale capace di correre i 5000 metri in 13:03.97.La rosa sarà completata da Vincenzo D’Agostino nel peso, Giovanni De Cesare nel giavellotto, Enrico Ferrioli nel disco, Davide Lorusso nel lungo, Zohair Hadar negli 800 metri e Paolo Langiulli nella velocità, insieme agli altri atleti pronti a dare il proprio contributo.La società barlettana arriva all’appuntamento consapevole delle difficoltà della sfida, ma con grande compattezza e spirito di appartenenza. Per il club, la finale di Rieti rappresenta un vero e proprio “scudetto”.Alteratletica Locorotondo in gara nella Finale BronzoNel settore femminile sarà l’Alteratletica Locorotondo a rappresentare la Puglia nella Finale di Serie A Bronzo, in programma a Borgo Valbelluna, ai piedi delle Dolomiti bellunesi.La squadra della Valle d’Itria punta a conquistare un posto sul podio, affidandosi a un gruppo di atlete capaci di portare punti importanti nelle diverse specialità.Per il club biancoazzurro, però, la finale dei societari rappresenta soprattutto un appuntamento da vivere pienamente: un momento che da oltre vent’anni celebra lo spirito di squadra in una disciplina tradizionalmente individuale come l’atletica leggera.Dirette televisive e streamingLa Finale Oro di Rieti sarà trasmessa in diretta su RaiSport sabato 20 giugno dalle 15.30 alle 17.40 e domenica 21 giugno dalle 8.40 alle 12.55.Le gare saranno inoltre disponibili in streaming su RaiPlay Sport 1, sulla piattaforma Atletica Italiana TV e tramite l’app SportFace.La FIDAL Puglia, con il presidente Eusebio Haliti, ha rivolto il proprio incoraggiamento a dirigenti, tecnici e atleti impegnati in quello che si annuncia come un grande fine settimana di sport per l’atletica regionale.