Mondiali, la Svizzera travolge la Bosnia: finisce 4-1

LOS ANGELES La Svizzera conquista una vittoria importante nel gruppo B dei Mondiali di calcio superando la Bosnia per 4-1 allo stadio di Los Angeles.Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, la partita si è accesa nella ripresa. A sbloccare il risultato è stato Manzambi al 29’ del secondo tempo, bravo a portare avanti gli elvetici.La Bosnia ha poi subito un duro colpo al 35’, quando Muharemovic è stato espulso lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. La Svizzera ha approfittato della situazione e ha trovato il raddoppio al 39’ con Vargas.Nel finale gli elvetici hanno dilagato: ancora Manzambi al 45’ ha firmato la doppietta personale, mettendo al sicuro il successo. La Bosnia ha provato a reagire accorciando le distanze al 48’ con Mahmic, ma pochi minuti dopo la Svizzera ha ristabilito le distanze grazie al rigore trasformato da Xhaka al 52’.Il 4-1 finale premia la solidità della Svizzera, capace di gestire il match e sfruttare al meglio la superiorità numerica nella fase decisiva della gara.