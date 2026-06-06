ATP Challenger Perugia, Pellegrino vola in semifinale: battuto Basile in due set

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il cammino di Andrea Pellegrino al torneo ATP Challenger 125 di Perugia. Nei quarti di finale del singolare, il tennista pugliese ha superato Pierluigi Basile con il punteggio di 6-2 6-3, conquistando l'accesso alle semifinali.

Pellegrino ha dominato il primo set grazie a un servizio particolarmente efficace e preciso, riuscendo a mettere subito in difficoltà l'avversario. Nella seconda frazione il match è rimasto equilibrato fino al 3-3, prima dell'allungo decisivo del pugliese, che con un rovescio incisivo e colpi rapidi da fondo campo ha chiuso l'incontro in due set.

Si ferma invece ai quarti il percorso di Marco Cecchinato, sconfitto dal kazako Timofey Skatov con un doppio 6-4.

Negli altri incontri del tabellone di singolare, il portoghese Henrique Rocha ha avuto la meglio sullo svizzero Remy Bertola per 6-2 4-6 6-2, mentre lo spagnolo Daniel Merida ha superato il connazionale Pablo Llamas Ruiz con un netto 6-1 6-2.

Nel torneo di doppio, approdano alle semifinali il belga Sander Gille e l'olandese Sem Verbeek, vincitori per 6-4 7-6 sul ceco Filip Duda e sul serbo Stefan Latinovic. Successo anche per gli statunitensi Ryan Seggerman e Theodore Winegar, che hanno superato i connazionali Mac Kiger e Reese Stalder con un doppio 7-6.