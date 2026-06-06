Serie A 2026-2027, il Lecce parte da Venezia: debutto al Penzo nel weekend del 22-23 agosto
FRANCESCO LOIACONO - Definito il cammino di US Lecce nel prossimo campionato di Serie A. I giallorossi esordiranno nel weekend del 22 e 23 agosto sul campo del Venezia FC, allo stadio Stadio Pier Luigi Penzo.
Nella seconda giornata il Lecce farà il suo debutto casalingo al Stadio Via del Mare contro la AS Roma. Seguiranno due sfide che potrebbero avere un peso importante nella corsa alla salvezza: la trasferta contro il Cagliari Calcio all’Unipol Domus e il confronto interno con il AC Monza.
Alla quinta giornata i salentini saranno impegnati in una trasferta di prestigio contro l’AC Milan allo stadio Stadio Giuseppe Meazza. Un altro appuntamento particolarmente impegnativo arriverà all’ottava giornata, quando al Via del Mare farà visita la Juventus FC.
Tra gli scontri diretti più significativi del girone d’andata figura anche la trasferta sul campo del Frosinone Calcio allo Stadio Benito Stirpe, in programma alla nona giornata.
Per quanto riguarda gli altri confronti con le big del campionato, il Lecce affronterà il SSC Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona alla quattordicesima giornata, mentre alla sedicesima riceverà al Via del Mare l’FC Internazionale Milano, campione d’Italia in carica.
La stagione 2026-2027 della Serie A si concluderà il 30 maggio 2027, al termine di un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo anche nella lotta per la permanenza nella massima serie.