ATP Halle, Sonego eliminato da Shelton. Avanzano Fritz e Tiafoe

- Si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 500 di Halle. Sull’erba tedesca, l’azzurro è stato sconfitto dall’americano Ben Shelton con il punteggio di 7-5, 6-3.

Nel primo set Shelton ha fatto la differenza grazie a un servizio particolarmente efficace, riuscendo a conquistare il parziale per 7-5. Nella seconda frazione la sfida è rimasta in equilibrio fino al 3-3, prima dell’allungo decisivo dello statunitense, che con il rovescio e la maggiore incisività da fondo campo ha chiuso il match sul 6-3, conquistando così l’accesso al terzo turno.

Negli altri incontri di singolare, Taylor Fritz ha superato il belga Zizou Bergs al termine di una partita combattuta, imponendosi per 7-6, 5-7, 6-4. Vittoria anche per Frances Tiafoe, che ha sconfitto il giapponese Sho Shimabukuro con il punteggio di 6-4, 7-5.

Successo in rimonta per il tedesco Daniel Altmaier, capace di battere il polacco Hubert Hurkacz per 3-6, 6-3, 7-5.

Nel torneo di doppio, la coppia formata dall’americano Robert Galloway e dall’australiano John Peers ha eliminato i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con un doppio 7-6, qualificandosi al turno successivo.

Avanzano anche gli americani Robert Cash e James Tracy, vincitori per 6-3, 7-5 sui tedeschi Yannick Hanfmann e Jan-Lennard Struff.