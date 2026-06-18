Medimex 2026, terza giornata tra musica, formazione e omaggi a Jeff Buckley

TARANTO - Prosegue a Taranto il, l’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. Venerdì 19 giugno la manifestazione entra nel vivo con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla musica, alla formazione professionale, alla cultura e ai live.

All’Università di Taranto, nel centro storico, continuano le attività di Medimex Music Factory, il percorso formativo realizzato in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana e rivolto ad autori, compositori e produttori musicali. Proseguono anche le sessioni di Medimex Hip Hop Lab, con la masterclass dedicata alla calligrafia urbana e alla street art guidata da Gep Caserta.

Ampio spazio anche agli incontri professionali. In programma tavole rotonde e panel dedicati al futuro della musica dal vivo, ai modelli di governance del settore, ai nuovi scenari dell’industria musicale tra Europa e Stati Uniti e alle trasformazioni del mercato culturale. Tra gli ospiti figurano rappresentanti di Assomusica, KeepOn Live, I-Jazz, Assoconcerti e numerosi operatori del settore.

Nel pomeriggio il Caffè Letterario ospiterà un nuovo appuntamento di Medimex Book Stories con la presentazione del volume “Enzo Carella. Dolce tu per tu” di Simone Avincola, dedicato alla figura del cantautore romano attraverso testimonianze, racconti e ricordi.

Alle 19.30 il Castello Aragonese farà da cornice a un nuovo appuntamento del progetto “Le Strade del Mediterraneo”, curato da Antonio Diodato. Protagonista sarà Davide Ambrogio, che presenterà il suo nuovo lavoro discografico Mater Nullius, un percorso musicale che intreccia tradizione, spiritualità e ricerca contemporanea.

Alle 21 il Teatro Fusco renderà omaggio a Jeff Buckley con l’incontro-spettacolo “Jeff Buckley: It’s Never Over, voce, eredità, infinito”. Ospite speciale sarà Eugenio Finardi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la musica e l’eredità artistica del celebre musicista americano.

Sempre alle 21, sulla facciata del Castello Aragonese, proseguiranno le proiezioni di “Hey! Ho! Let’s Go!”, opera di projection mapping dedicata alla nascita e all’evoluzione del punk rock.

La giornata si concluderà a Spazioporto con il dj set di DJ Reborn, artista di fama internazionale e collaboratrice storica di Lauryn Hill. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, prenderà il via alle ore 23.

Il Medimex proseguirà fino al 21 giugno con concerti, incontri, showcase e attività dedicate agli operatori del settore musicale provenienti da tutta Italia e dall’estero.