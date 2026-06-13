ATP Hertogenbosch, Medvedev e De Minaur avanti: eliminato Auger-Aliassime

Libema Open

Hertogenbosch

Prosegue il torneo ATP 250 disui campi in erba di, dove sono andati in scena gli incontri del secondo turno del tabellone di singolare e doppio.

Nel singolare, il principale favorito Daniil Medvedev ha dovuto lottare per conquistare l'accesso al turno successivo. Il russo ha superato l'olandese Thijs Boogard con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 al termine di una sfida combattuta e decisa soltanto al tie-break del terzo set.

Successo in due set invece per l'australiano Alex de Minaur, che ha regolato il francese Benjamin Bonzi con un netto 6-2, 6-4, confermando il suo ottimo feeling con la superficie erbosa.

Avanza anche il francese Adrian Mannarino, vincitore per 7-6, 6-3 sul cinese Zhang Zhizhen, mentre il veterano croato Marin Čilić ha rimontato il portoghese Nuno Borges imponendosi per 3-6, 7-6, 6-3.

Sorprendente l'eliminazione del canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto dal polacco Kamil Majchrzak con il punteggio di 6-4, 6-3.

Nel torneo di doppio, la coppia di casa composta da Sander Arends e David Pel ha conquistato il passaggio al turno successivo superando i connazionali Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp per 6-3, 7-6.

Il torneo entra ora nella fase decisiva, con i principali favoriti chiamati a confermare il proprio status in vista delle battute finali della competizione olandese.