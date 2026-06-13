A Trani nasce “Canta Autori”: il debutto è un omaggio a Fabrizio De André con I Maltesi

TRANI - Il Palazzo delle Arti Beltrani celebra il traguardo della sua decima stagione artistica inaugurando una nuova sezione dedicata alla grande canzone d’autore italiana. Si chiama “Canta Autori” il nuovo format che porterà sul palco del prestigioso contenitore culturale tranese spettacoli e tributi dedicati ai più importanti cantautori del panorama nazionale.

Ad aprire la rassegna, domenica 14 giugno alle ore 21 nella Corte “Davide Santorsola”, sarà un evento dedicato a Fabrizio De André, tra le figure più amate e influenti della musica italiana.

Protagonisti della serata saranno I Maltesi con il loro acclamato “Tributo a Faber”, considerato tra i più autorevoli omaggi al cantautore genovese. Attiva dal 2009, la formazione ha collezionato centinaia di concerti in tutta Italia, conquistando pubblico e critica grazie alla fedeltà musicale e interpretativa con cui ripropone il repertorio di De André.

Elemento distintivo dello spettacolo è la straordinaria somiglianza vocale del frontman Dario Di Stefano con quella di Faber, unita alla riproposizione accurata degli arrangiamenti dell’ultimo storico tour teatrale del cantautore, legato all’album Anime Salve e alla tournée “Mi innamoravo di tutto” del 1997-1998.

Sul palco saliranno nove musicisti che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le canzoni, i personaggi e le atmosfere che hanno reso immortale l’opera di De André. Una serata in cui musica e poesia si intrecciano, riportando in vita alcune delle pagine più significative della canzone d’autore italiana.

L’iniziativa conferma la vocazione del Palazzo delle Arti Beltrani a proporre eventi culturali di alto livello, capaci di coniugare memoria, spettacolo e valorizzazione del patrimonio artistico.

La sezione “Canta Autori” proseguirà il 16 agosto con un secondo appuntamento dedicato alla musica d’autore italiana, quando la Ceralacca Band porterà in scena “La Canzone d’Autore Italiana – Omaggio ai Grandi Cantautori”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale Palazzo delle Arti Beltrani oppure la pagina dedicata su Vivaticket.