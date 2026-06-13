Lecce, confermato Camarda: il giovane attaccante resta in giallorosso per la Serie A

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha definito la conferma di Francesco Camarda per la prossima stagione di Serie A, inserendo il giovane attaccante nel progetto tecnico anche per il nuovo campionato.

Il classe 2008, protagonista di una stagione di crescita con 21 presenze complessive, proseguirà dunque il proprio percorso in giallorosso dopo l’esperienza maturata nel massimo campionato italiano. L’attaccante era arrivato dopo il lungo percorso di formazione nel settore giovanile del Milan, dove ha militato tra Primavera, Milan Futuro e Under 19, oltre a essere stato impiegato anche con la prima squadra.

Nel suo curriculum figurano inoltre presenze con le selezioni nazionali giovanili e un’esperienza con la Nazionale maggiore, elementi che hanno contribuito ad accelerarne l’inserimento nel calcio professionistico.

Il giocatore farà ritorno a Lecce nel mese di luglio per la ripresa degli allenamenti e la preparazione estiva, che precederà il ritiro precampionato. Il debutto ufficiale nella nuova stagione è previsto per agosto, quando il Lecce inizierà il proprio cammino con l’obiettivo primario della permanenza in Serie A.

La conferma di Camarda si inserisce nella strategia del club salentino di puntare su giovani talenti e continuità progettuale, elementi considerati centrali per affrontare un campionato che si preannuncia ancora una volta equilibrato e competitivo.