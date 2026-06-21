Barletta, assalto al Postamat con l’esplosivo: due detonazioni all’alba, bottino non preso

BARLETTA - Nuovo assalto con l’esplosivo a uno sportello Postamat in Puglia. Questa volta nel mirino dei banditi è finito l’ufficio postale di via Casale, a Barletta, dove all’alba sono state avvertite due forti esplosioni.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero arrivati sul posto a bordo di due automobili e avrebbero utilizzato la cosiddetta “tecnica della marmotta”, metodo frequentemente impiegato per far saltare gli sportelli automatici e impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

Nonostante le due esplosioni, dai primi accertamenti sembra che i banditi non siano riusciti a portare via il bottino. Ingenti, invece, i danni provocati alla struttura dell’ufficio postale e ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze, colpite dall’onda d’urto e dai detriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

Per agevolare la fuga e rallentare l’eventuale intervento delle pattuglie, i banditi avrebbero disseminato lungo le strade circostanti numerosi chiodi a tre punte, una tecnica già utilizzata in altri assalti simili.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili. Le indagini sono in corso.