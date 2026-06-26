ATP Maiorca, Darderi si ferma ai quarti: Borges conquista la semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Si interrompe nei quarti di finale il percorso di Luciano Darderi nel torneo ATP 250 di Maiorca, disputato sull’erba. L’azzurro è stato sconfitto dal portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 6-4, al termine di un incontro combattuto soprattutto nella prima frazione.Il primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con entrambi i tennisti impeccabili nei rispettivi turni di servizio fino al 6-6. A decidere il parziale è stato il tie-break, nel quale Borges ha fatto valere la precisione del proprio servizio, riuscendo a prevalere su Darderi.Nel secondo set il portoghese ha alzato il ritmo del suo gioco, sfruttando un rovescio particolarmente efficace e accelerazioni da fondo campo che gli hanno consentito di prendere il controllo della sfida. Con il 6-4 finale Borges ha così staccato il pass per le semifinali del torneo maiorchino.Negli altri incontri dei quarti di finale del singolare, lo statunitense Ethan Quinn ha rimontato il ceco Vit Kopriva, imponendosi con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3. Successo in due set anche per l’ungherese Fabian Marozsan, che ha superato il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4, 6-3.Nel torneo di doppio, lo svedese André Göransson e lo statunitense Evan King hanno conquistato la semifinale battendo l’indiano Sriram Balaji e il brasiliano Marcelo Demoliner per 6-4, 6-7, 10-5 al super tie-break.Avanzano tra le migliori quattro coppie anche il tedesco Constantin Frantzen e l’olandese Robin Haase, che hanno avuto la meglio sul brasiliano Marcelo Melo e sull’argentino Andrés Molteni con il punteggio di 3-6, 6-3, 12-10, al termine di un match equilibrato e ricco di emozioni.