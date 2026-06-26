Nuovo ospedale di Andria, approvato il progetto esecutivo. De Santis e Vurchio (PD): “Ora la fase della concretezza”

ANDRIA – L’approvazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale di Andria rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione di una delle opere sanitarie più attese dalla provincia BAT. A sottolinearlo sono i consiglieri regionali del Partito Democratico Domenico De Santis e Giovanni Vurchio, che definiscono il provvedimento “un passo avanti importante per tutto il territorio”.“L’approvazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale di Andria segna un passaggio importante e atteso per tutta la BAT – dichiarano De Santis e Vurchio –. Un risultato che arriva al termine di un percorso complesso e articolato, che ha visto il lavoro congiunto delle istituzioni regionali e locali e della Asl BT, e che consente ora di avviare la fase di gara”.I due esponenti del PD hanno espresso il proprio ringraziamento all’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia per aver seguito l’iter dell’opera, alla sindaca di Andria Giovanna Bruno e alla direzione della Asl BT per il lavoro svolto.Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla direttrice generale uscente della Asl BT Tiziana Dimatteo, che ha accompagnato il percorso fino al passaggio di consegne al nuovo direttore generale Alessandro Di Bello, già impegnato nel completamento dell’iter amministrativo.“Adesso si tira dritto verso la realizzazione di questo presidio sanitario – affermano i consiglieri regionali –. Accogliamo positivamente questo avanzamento, nella consapevolezza che da questo momento in avanti la vera sfida sarà quella dei tempi, della qualità dell’esecuzione e della capacità di trasformare gli atti amministrativi in un’opera concreta e funzionante”.Secondo De Santis e Vurchio, sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione istituzionale affinché le prossime fasi procedano con trasparenza e rapidità.“Il nuovo ospedale di Andria rappresenta una infrastruttura strategica per il diritto alla salute dei cittadini della BAT – concludono –. Ora bisogna fare in modo che questo percorso arrivi rapidamente e correttamente alla sua realizzazione, garantendo ai cittadini un presidio moderno ed efficiente”.