Lecce, nel mirino il difensore Andrea Le Borgne: possibile trattativa con il Como

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione di Serie A. Tra i profili seguiti dal club giallorosso c’è il difensore francese Andrea Le Borgne, attualmente di proprietà del Como.Nell’ultima stagione il centrale ha collezionato 12 presenze con l’Avellino nel campionato di Serie B, conclusosi con la fase regolare l’8 maggio prima dello svolgimento dei play-off e dei play-out, mettendosi in evidenza per continuità e affidabilità.Le Borgne è cresciuto calcisticamente tra Italia e Francia. In carriera ha vestito le maglie del Como, del Como Under 19, dello SC Air Bel Under 19, del Nizza Under 19, dell’OGC Nizza Under 17, oltre a militare nei settori giovanili dell’Air Bel, dell’ASPTT e del Marsiglia. A livello internazionale vanta inoltre sei presenze da titolare con la Francia Under 20, confermando il suo percorso nelle rappresentative giovanili transalpine.Il difensore è legato al Como da un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, ma nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, dovrebbe avviare i contatti con la società lariana per valutare la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo del club salentino è quello di provare ad acquisire il giocatore in prestito oppure a titolo definitivo.Il Lecce continua così a monitorare il mercato con l’intenzione di costruire una rosa competitiva per affrontare il prossimo campionato di Serie A, nel quale l’obiettivo principale sarà ancora una volta la conquista della salvezza.