ATP Maiorca, Sonego supera Navone e avanza al secondo turno delle qualificazioni

FRANCESCO LOIACONO - Buona partenza per Lorenzo Sonego nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Maiorca. L’azzurro ha battuto l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, conquistando l’accesso al secondo turno.

Il primo set è stato caratterizzato da grande equilibrio, risolto soltanto al tie-break, dove Sonego ha fatto la differenza grazie a un servizio particolarmente efficace. Nel secondo parziale è arrivata la reazione di Navone, che ha preso il controllo del gioco imponendosi nettamente per 6-2. Nel set decisivo, però, il tennista italiano ha ritrovato solidità da fondo campo e con un rovescio incisivo è riuscito a chiudere l’incontro sul 6-4.

Negli altri match del primo turno delle qualificazioni, il portoghese Nuno Borges ha sconfitto il francese Adrian Mannarino con un doppio 6-2. Successo anche per lo slovacco Alex Molcan, che ha superato l’americano Murphy Cassone per 6-4, 4-6, 6-4.

L’australiano Marc Polmans ha eliminato il giordano Abdullah Shelbayh con il punteggio di 6-3, 7-6, mentre il connazionale Adam Walton ha avuto la meglio sul francese Antoine Ghibaudo per 6-4, 6-1. Vittoria infine per il bosniaco Damir Dzumhur, che ha regolato l’americano Zachary Svajda con un netto 6-3, 6-3.