Medimex 2027 torna a Taranto: appuntamento dal 15 al 19 giugno

TARANTO - Taranto si prepara ad accogliere ancora una volta il Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. Dopo il successo dell’edizione 2026, gli organizzatori hanno ufficializzato le date della prossima manifestazione: il festival tornerà nella città ionica dal 15 al 19 giugno 2027.

L’edizione appena conclusa ha registrato numeri importanti, con 65 appuntamenti distribuiti in cinque giorni, circa 200 operatori del settore coinvolti nelle attività professionali, strutture ricettive sold out e una forte presenza sui canali digitali, con oltre un milione di utenti raggiunti e circa quattro milioni di impression sui social network.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha sottolineato come Medimex abbia confermato la capacità di valorizzare Taranto attraverso la musica internazionale, generando un impatto significativo in termini di turismo, visibilità e partecipazione giovanile. Un ruolo centrale, ha evidenziato, è stato svolto anche dalla promozione dei nuovi talenti pugliesi accanto ai grandi protagonisti della scena musicale mondiale.

Soddisfazione anche da parte del presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, che ha definito Medimex una piattaforma strategica per la crescita del sistema musicale regionale, capace di mettere in relazione artisti, operatori, istituzioni e imprese culturali, generando opportunità professionali e formative che proseguono ben oltre i giorni del festival.

Per il coordinatore artistico Cesare Veronico, l’edizione 2026 ha confermato la qualità della proposta culturale e musicale, con un programma che ha spaziato dagli showcase dedicati agli artisti emergenti ai panel professionali, fino ai grandi concerti sul lungomare di Taranto.

Tra gli eventi più partecipati dell’edizione 2026 spiccano i live dei Pet Shop Boys con il tour “Dreamworld”, gli Agents of Time, gli Slowdive e i Suede, oltre all’anteprima mondiale di “NYC Redux Band playing the music of Ramones”.

Grande interesse anche per il progetto speciale “Le Strade del Mediterraneo” ideato da Diodato, per la mostra fotografica dedicata ai Ramones ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Taranto e per le attività formative come Medimex Music Factory e Medimex Hip Hop Lab.

L’appuntamento è quindi già fissato: dal 15 al 19 giugno 2027 Taranto tornerà a essere uno dei principali punti di riferimento della musica dal vivo e dell’industria musicale internazionale.