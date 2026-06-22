Lecce sulle tracce di Kevin Zeroli: Trinchera prepara l’assalto al centrocampista del Milan

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al futuro e punta su un giovane talento del calcio italiano. La società giallorossa avrebbe infatti messo nel mirino Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del AC Milan, reduce dall’esperienza in prestito alla Juve Stabia.

Zeroli è rientrato al Milan dopo aver disputato alcune gare con la formazione campana nel campionato di Serie B. Cresciuto interamente nel settore giovanile rossonero, il centrocampista ha vestito anche le maglie del Milan Under 17 e del Milan Under 19, oltre ad aver maturato esperienze con il Monza.

Il giovane talento vanta inoltre diverse presenze con le nazionali giovanili azzurre, avendo collezionato due gare da titolare con l’Italia Under 21 e sei apparizioni con l’Italia Under 20.

Il contratto che lega Zeroli al Milan è valido fino al 30 giugno 2028, ma nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, potrebbe avviare i contatti con la dirigenza rossonera per valutare un’operazione in prestito oppure un trasferimento a titolo definitivo.

Per il Lecce si tratterebbe di un innesto importante in prospettiva, nell’ottica di costruire una rosa competitiva per il prossimo campionato di Serie A, dove l’obiettivo principale resterà la conquista della salvezza.