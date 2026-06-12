ATP Stoccarda 250, ottavi di finale: Bellucci ai quarti dopo il successo su Hanfmann

FRANCESCO LOIACONO - Nel torneo ATP 250 sull’erba di Stoccarda proseguono gli ottavi di finale del tabellone di singolare e doppio, con risultati importanti e diverse partite combattute.

Nel singolare, l’azzurro Mattia Bellucci supera il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5 6-7 6-2, conquistando l’accesso ai quarti di finale dopo una gara lunga e intensa. Avanza anche il kazako Alexander Bublik, che si impone su Jan-Lennard Struff per 7-6 3-6 6-2.

Successi anche per Giovanni Mpetshi Perricard, vincitore 7-6 6-2 su Gauthier Onclin, e per Sho Shimabukuro, che elimina Nick Kyrgios al termine di un match equilibrato chiuso 4-6 7-6 6-4. Frances Tiafoe supera Rinky Hijikata 6-4 6-4, mentre Jiri Lehecka ha la meglio su James Duckworth in tre set (6-7 6-4 7-6).

Nel torneo di doppio, avanzano ai quarti Daniel Altmaier e Hendrik Jebens grazie al successo su Arthur Reymond e Luca Sanchez (7-6 6-4). Vittoria anche per la coppia formata da Vasil Kirkov e Lucas Miedler, che elimina Fernando Romboli e John Patrick Smith con il punteggio di 7-6 6-4.