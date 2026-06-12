Lecce, conferma per Medon Berisha: il centrocampista albanese resta in giallorosso

FRANCESCO LOIACONO - Il centrocampista albanese Medon Berisha sarà confermato nel US Lecce anche per la prossima stagione di Serie A.

Il giocatore ha collezionato 13 presenze nell’ultimo campionato, inserendosi progressivamente nelle rotazioni della squadra salentina. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza nei settori giovanili del Lecce e dello Young Boys, oltre ad aver vestito le maglie delle nazionali giovanili dell’Albania e della nazionale maggiore.

Berisha è attualmente sotto contratto con il club fino al 30 giugno 2028. Dopo il periodo di vacanza estivo, il centrocampista farà ritorno a Lecce nel mese di luglio per la preparazione del ritiro precampionato, in vista dell’avvio della nuova stagione.

Il club giallorosso si prepara così ad affrontare il prossimo campionato con l’obiettivo dichiarato della salvezza, puntando anche sulla continuità del gruppo e sulla crescita dei giovani già inseriti in rosa.