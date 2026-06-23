Attivisti pugliesi liberati in Libia, il sollievo della Regione: «La Puglia è con voi»

BARI - Grande sollievo in Puglia per la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti detenuti in Libia nell’ultimo mese e tornati finalmente in libertà.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e dall’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, che hanno espresso vicinanza ai due attivisti e alle loro famiglie.

«Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, ingiustamente detenuti in Libia per un mese. Dopo settimane di apprensione, questa notizia restituisce serenità alle loro famiglie e alle comunità che hanno seguito la loro vicenda e che non vedono l’ora di riabbracciarli», hanno dichiarato.

Decaro e Miglietta hanno ricordato come, nelle scorse settimane, la Regione avesse sollecitato il Governo italiano ad attivare tutti i canali diplomatici disponibili per ottenere il rilascio dei due attivisti, sottolineandone l’impegno civile e umanitario.

«Avevamo chiesto al governo di lavorare attraverso tutti i canali diplomatici per ottenere la liberazione dei due attivisti, che hanno messo le loro vite al servizio della pace», hanno aggiunto.

Infine, il messaggio rivolto direttamente ai due pugliesi appena liberati: «A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi».

La liberazione di Centrone e Alberizia pone fine a settimane di preoccupazione e mobilitazione istituzionale, con numerosi appelli lanciati per favorire il loro ritorno in Italia.