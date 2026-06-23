Salento Shakespeare Festival 2026: quattro giorni tra teatro, cultura e giovani talenti

LECCE - Dal 2 al 5 luglio il Salento si trasforma nel palcoscenico di Shakespeare. Tra Tricase, Andrano e Salve andrà in scena la prima edizione del Salento Shakespeare Festival, manifestazione dedicata al grande drammaturgo inglese e inserita nel circuito nazionale dell’Italian Shakespeare Festival e in quello europeo dell’European Shakespeare Fest.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il teatro shakespeariano e tutte le forme artistiche che si ispirano alle opere del Bardo, dalla musica alla danza, fino alle arti visive. Il festival è organizzato in collaborazione con i Comuni di Tricase e Salve, la Pro Loco di Tricase e la Cooperativa Raggio di Sole, che gestisce il Castello di Andrano.

Si parte da Tricase

La manifestazione prenderà il via il 2 luglio alle 20 nelle Scuderie di Palazzo Gallone a Tricase con la cerimonia inaugurale. A seguire saranno proposti due spettacoli: “I Tarocchi di Shakespeare”, scritto e interpretato da Chiara Serena Brunetta, e “I tre finali più belli delle tragedie shakespeariane”, di e con Luciano Bottaro, direttore artistico dell’Italian Shakespeare Festival.

Il Castello di Andrano ospita il contest Under 21

Il 3 luglio il festival farà tappa al Castello di Andrano. La serata si aprirà alle 19.30 con il talk “Voci da Stratford”, curato dal Circolo degli Ignoranti e arricchito dalla presenza di ospiti nazionali e internazionali.

Spazio poi ai giovani protagonisti del Contest Under 21, competizione dedicata ai migliori monologhi tratti dalle opere di Shakespeare. La serata si concluderà con “Epilogue”, spettacolo della compagnia Il Teatro delle Ombre, un viaggio tra luci e ombre dell’universo shakespeariano.

A Salve il premio per il miglior adattamento

Il 4 luglio il programma si sposterà all’Anfiteatro di Salve, dove proseguirà il Contest Under 21. In scena anche “Stasera va in scena Re Lear”, spettacolo che ha ottenuto la menzione come Miglior Adattamento nell’ultima edizione dell’Italian Shakespeare Festival di Roma. L’opera è scritta, diretta e interpretata da Salvatore Cezza e Antonio Sparascio.

Gran finale con Otello

La chiusura del festival è in programma il 5 luglio, nuovamente nelle Scuderie di Palazzo Gallone a Tricase. La compagnia La Calandra Teatro presenterà “Otello”, con la regia di Giuseppe Miggiano. Al termine si svolgerà la premiazione del Miglior Monologo Under 21 e la cerimonia conclusiva della prima edizione della rassegna.

Workshop e opportunità per gli artisti

Per tutta la durata del festival sarà inoltre attivo il workshop “La materia di cui sono fatti i sogni”, condotto da Luciano Bottaro e dedicato ad attori, appassionati e operatori del settore.

Il Salento Shakespeare Festival offre anche diverse modalità di partecipazione agli artisti. Attraverso la formula “Vetrina” è possibile promuovere gratuitamente spettacoli ispirati a Shakespeare durante tutto l’anno. Le compagnie teatrali possono inoltre aderire al Contest regionale, che consente di accedere alle selezioni dell’Italian Shakespeare Festival e, successivamente, all’European Shakespeare Fest.

Particolare attenzione è riservata ai giovani: gli artisti under 21 potranno concorrere per il riconoscimento dedicato al miglior monologo shakespeariano, con premiazione prevista durante la serata finale.

Per informazioni è possibile consultare il sito del festival o contattare direttamente l’organizzazione.