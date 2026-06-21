Mondiali 2026, Germania e Olanda protagoniste: vittorie pesanti contro Costa d’Avorio e Svezia

Giornata ricca di emozioni ai Mondiali 2026. La Germania ha conquistato una vittoria sofferta contro la Costa d’Avorio, trovando il gol decisivo nel finale e confermando la propria solidità nel girone. Gli ivoriani hanno dato battaglia fino all’ultimo, ma la nazionale tedesca è riuscita a spuntarla al termine di una sfida combattuta.

Nel gruppo F, invece, grande prova dell’Olanda, che ha travolto la Svezia con un netto 5-1. La formazione Orange ha indirizzato subito la partita grazie alla doppietta di Brobbey, autore delle reti al 5’ e al 17’ del primo tempo.

Prima dell’intervallo è arrivato anche il tris firmato da Summerville al 44’, che ha permesso all’Olanda di andare negli spogliatoi con un ampio vantaggio.

Nella ripresa la Svezia ha provato a reagire trovando il gol della bandiera con Elanga al 14’, ma gli olandesi hanno chiuso definitivamente i conti con la doppietta di Gakpo, a segno al 2’ e al 9’ della seconda frazione.

Un successo importante per l’Olanda, che lancia un segnale forte nella corsa alla qualificazione, mentre Germania e Costa d’Avorio hanno dato vita a una sfida più equilibrata decisa soltanto negli ultimi minuti.