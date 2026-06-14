Bari, al Quartiere San Paolo i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù tra messa, rosario e fuochi

BARI - Si sono svolti ieri sera nel Quartiere San Paolo di Bari i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, presso il Giardino di Santa Rita.

La celebrazione religiosa

La giornata è iniziata alle 18:00 con la Santa Messa celebrata presso la Parrocchia Parrocchia Madre della Divina Provvidenza. Successivamente, alle 19:30, si è tenuto il Santo Rosario nel Giardino di Santa Rita, momento che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e devoti.

Nel corso della serata è avvenuta anche la benedizione della statua del Sacro Cuore di Gesù e la distribuzione di circa 500 rosari ai presenti.

Partecipazione e animazione

L’evento è stato animato dalla banda musicale di Bitonto, che ha accompagnato i momenti principali della manifestazione con esibizioni musicali.

Alla celebrazione hanno preso parte anche i sacerdoti Barnabiti, presenti per guidare i momenti liturgici e di preghiera.

Chiusura con i fuochi d’artificio

La serata si è conclusa alle 20:30 con uno spettacolo di fuochi d’artificio, che ha chiuso i festeggiamenti dedicati alla ricorrenza religiosa e alla comunità del quartiere. L’iniziativa è stata organizzata da Michele Genchi, con una forte partecipazione da parte dei residenti e dei fedeli della zona.